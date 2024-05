Centro polifunzionale nell'Ex Campari: ecco come richiederne l'utilizzo

Lo scorso 7 maggio è stato inaugurato il centro polifunzionale culturale (aula studio più spazio coworking) del tredicesimo municipio nell’edificio dell’Ex Campari di Montespaccato. Una grande notizia per i residenti con gli spazi del polo culturale già fruibili e con l'approvazione del l'Avviso Pubblico temporaneo e sperimentale della sala.

La sala polifunzionale, come annunciato dalla presidente del municipio XIII Giuseppetti, sarà a disposizione delle associazioni a titolo gratuito per iniziative socio-culturali in linea con gli obiettivi dell’amministrazione municipale quali il coinvolgimento della popolazione in un luogo di socializzazione e cultura.

Come richiedere l'utilizzo del centro

Associazioni, comitati, organizzazioni di volontariato potranno fare richiesta per l’utilizzo del centro polifunzionale compilando un modulo ad hoc, da inviare con 15 giorni di anticipo dalla date scelta per l’utilizzo della sala alla mail protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it dove inserire le proprie generalità e integrare la descrizione dell’evento.

Nei locali dello spazio non sarà possibile svolgere attività commerciali e/o di natura privata e l’ingresso agli eventi dovrà essere gratuito e l’amministrazione avrà la facoltà di revocare o negare l’autorizzazione in caso di inosservanze delle regole di utilizzo degli spazi.

Intanto mercoledì 22 maggio si terrà la prima iniziativa nei nuovi spazi dell’Ex Campari con un percorso di lettura 3.0, con una riscrittura per realtà virtuale di “Cosi è (o mi pare)” di Luigi Pirandello.