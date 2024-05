"(Dis)uguaglianze": a Bastogi il convegno sulle politiche abitative

Giovedì 23 maggio 2024 presso la Sala Teatro della parrocchia di Santa Maria della Presentazione (via di Torrevecchia 1104) si terrà l’incontro promosso dalla diocesi di Roma “(Dis)uguaglianze” che verterà sulle politiche abitative nella Capitale.

Disuguaglianze metropolitane, patrimonio pubblico, sfratti e precarietà abitativa saranno i temi del confronto fra i cittadini e le istituzioni presenti fra cui Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale e Sabrina Giuseppetti, presidente del Municipio XIII. Durante il convegno sarà presentato il progetto housing “Don Roberto Sardelli” che offrirà un alloggio adeguato e sicuro sicuro a persone senza dimora, famiglie in difficoltà, titolari di protezione internazionale; la consulenza e l’assistenza in ambito locatizio per le persone più fragili.

Parteciperanno anche il vescovo Baldassare Reina, vicegerente della diocesi di Roma, Don Antonio Granio, parroco di Santa Maria della Presentazione, Gianluca Chiovelli, studioso del territorio e socio di “Primavalle in rete” e di “Cornelia Antiqua”; Paolo Berdini, urbanista e saggista; Salvatore Monni, professore ordinario presso il dipartimento di economia aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre; Gianluigi Chiaro, economista, consulente di Caritas Italiana e Caritas diocesana di Bologna in materia di politiche abitative.

Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma sottolineando le troppe disuguaglianze che ci sono a Roma dichiara: “Non è più il tempo per limitarsi al generico grido di allarme ma è quello di una mobilitazione più ampia della città; accanto, ovviamente, a quella della richiesta di una più forte assunzione di primarie e insostituibili responsabilità da parte delle istituzioni”.