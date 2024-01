Al mercato San Silverio i ciechi e ipovedenti non possono entrare: che succede

Il mercato di via San Silverio a via Gregorio VII nel tredicesimo municipio torna al centro di diverse discussioni. Dopo la polemica sui ritardi per la conclusione dei lavori si accende quella riguardante i percorsi tattili per ciechi e ipovedenti.

Il mercato è stato inaugurato ad ottobre 2023, dopo l’annuncio del completamento dei lavori del 5 settembre 2023, ma giunti a gennaio 2024 non mancano delle problematiche.

Infatti dopo un sopralluogo della Commissione Politiche Sociali del municipio XIII all’interno di un programma di mappatura delle barriere architettoniche del territorio. Dal controllo è emerso evidente la criticità legata ai percorsi per ciechi e ipovedenti che seguendo questi percorsi non riescono ad entrare nel mercato.

“Che in un mercato nuovo, consegnato da poco, non ci sia stata l’accortezza nel sistemare i percorsi per non vedenti e ipovedenti è una vergogna. Probabilmente questi percorsi erano già esistenti, ma nel momento in cui piazzi il mercato e non hai pensato a modificare il percorso non permetti alle persone di entrare ma di sbattere sui pannelli. Per non parlare dei box in cui sono stati fatti degli scalini che creano problemi alle persone con disabilità” – sono le parole di Maristella Urru consigliera di Aurelio in Comune nel municipio XIII.

Come si legge nel post social di Aurelio Comune la situazione passa in mano all’assessore Petracca chiamato a rimediare a questa situazione: "Ho chiesto che fosse messo a verbale lo stato delle barriere architettoniche, e che uno stralcio fosse immediatamente inviato all'assessorato municipale ai Lavori Pubblici, affinché si possa immediatamente porre rimedio a questo grave errore di progettazione".