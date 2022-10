Il sit-in di Lega e Fratelli d'Italia contro il centro d'accoglienza per migranti

Dopo averlo annunciato il 30 settembre, ecco che Fratelli d'Italia e Lega sono scesi in piazza insieme ad un gruppo di cittadini per protestare contro la riapertura del centro di accoglienza straordinaria di largo Perassi all'Aurelio.

Nel pomeriggio del 5 ottobre il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini insieme a quelli del XIII municipio Isabel Giorgi, Giancalo Pierangelini, Simone Mattana e Marco Giovagnorio hanno esposto le bandiere tricolori e alcuni cartelli per dire "no" al ritorno in attività della struttura, all'interno dell'ex hotel Gelsomino.

L'allarme era stato lanciato proprio dal leghista e dal presidente del comitato di quartiere Andrea Sitzia la scorsa settimana. "Senza bandiere di partito, ma con in alto il tricolore - scrivono in una nota Giannini e Giovagnorio -, abbiamo manifestato compatti assieme a tanti cittadini per chiedere la chiusura immediata del centro d'accoglienza a Largo Perassi, nel cuore del quartiere Aurelio, che rappresenta l'ennesima scelta calata dall'alto senza consultare minimamente le istituzioni locali".

La paura che viene espressa da Lega e FdI è che "la situazione finisca fuori controllo presto - dicono - e già si vedono le prime avvisaglie di degrado e potenziale pericolo. Diciamo a tutto questo no con vigore e siamo pronti a tornare in strada nelle più affollate piazze della zona per rimarcare il dissenso della gente". "Vogliamo sapere con certezza - conclude la nota -chi sono gli occupanti, quanti sono e quanto durerà questa criticità, fiduciosi che il governo nazionale di centrodestra nei primi mesi dell'esecutivo dia un taglio netto a situazioni come queste, figlie esclusivamente della propaganda buonista, vere e proprie calamite di decadenza per i nostri quartieri".