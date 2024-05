Programmati i lavori sul tetto della scuola. "La sicurezza degli studenti è un nostro obiettivo primario"

La sicurezza prima di tutto. Con questo diktat si svolgeranno i lavori di manutenzione straordinaria al tetto della scuola Casalotti 85 (via Casalotti 85).

La copertura mal messa dell’edificio ha infatti spinto municipio, simu e comune ad un lavoro di collaborazione per la tutela degli alunni e dell’immobile. Per evitare disagi agli studenti e personale scolastico, gli interventi che riguarderanno il rifacimento totale del tetto dello stabile inizieranno a metà giugno e si concluderanno in circa 45 giorni. Successivamente si svolgerà l’adeguamento dell’impianto anticendio.

“La messa in sicurezza delle scuole del nostro territorio e la tutela di chi le frequenta è un obiettivo primario della nostra amministrazione” – commenta a RomaToday Salatore Petracca assessore ai lavori pubblici del municipio XIII.