Lavori pubblici e mobilità, ecco su cosa punterà la giunta Giuseppetti nel Municipio XIII

Sono 174 gli emendamenti correttivi che l’opposizione ha mosso nelle ultime ore alle linee programmatiche presentate dalla maggioranza di centrosinistra, che da poche settimane guida con Sabrina Giuseppetti il Municipio XIII.

Il documento dev’essere ancora discusso, votato e approvato, soprattutto perché i consiglieri di opposizione hanno già sollevato diverse perplessità fin dal primo giorno di consiglio Municipale. “Come FdI abbiamo presentato 71 emendamenti perché riteniamo le linee poco dettagliate – sostiene Marco Giovagnorio, consigliere al Municipio XIII - Non nominano mai la funivia Battistini-Casalotti, mai Bastoggi, progetti per il Giubileo o interventi per il parcheggio Cornelia”.

Concorde anche Claudia Finelli, consigliera per la Lista Civica Calenda Sindaco e vice presidente di Consiglio municipale. “Prendiamo atto che queste linee programmatiche non sono che una lettera di intenti, un elenco generico di propositi privo di priorità”.

E persino i due consiglieri di Aurelio in Comune, già col pugnale tra i denti per non aver ricevuto dalla Giunta delle deleghe, rischiano di essere ghettizzati dagli scranni della maggioranza, tra le cui fila tuttora siedono per ispirazione di centrosinistra, pur risultando all’opposizione. “Il capogruppo di Sinistra Civica Ecologista Roma, Luigi Cagnazzo – sollevano i consiglieri Ianiro e Urru - ha chiesto nella riunione odierna dei Presidenti dei Gruppi Consiliari di ‘rimuovere’ i nostri consiglieri dalla parte sinistra dell'emiciclo del parlamentino”. Secondo i due consiglieri della lista civica, “ha provato, prima, ad impedire lo svolgimento dei giorni di Consiglio programmati sulle linee di governo del Municipio, poi ha chiesto il nostro allontanamento dai banchi "di sinistra".

Discussioni a parte, ecco i punti su cui convergerà la Giunta nelle prossime ore.

Decentramento amministrativo e beni comuni

Per la Giunta Giuseppetti, il “Decentramento Amministrativo non è più rimandabile” e per quanto riguarda i beni comuni, il documento delle linee programmatiche stabilisce che “Sin da subito dovremo avere a disposizione un censimento di tutti i beni di proprietà pubblica e comunale, verificarne lo stato di fatto ed elaborare proposte per destinarli alle necessità del territorio e dei giovani in particolare, a partire dalle attività socio/culturali nelle forme e nei modi che saranno percorribili”.

Particolare menzione va allo stabile di via Adriano I, ex sede dei Servizi sociali del Municipio, per cui “deve rientrare nel progetto di recupero degli spazi pubblici fruibili e dedicati alla cittadinanza”.

Politiche sociali e sanitarie

“Obiettivo di questa Amministrazione sarà quella di potenziare l’assistenza domiciliare alle famiglie con minori in difficoltà, alle persone con gravi disabilità e/o non autosufficienti e agli anziani; particolare attenzione verrà posta ad alcune patologie come l’Alzheimer e la SLA”, così si legge dal documento programmatico.

Tra gli interventi principali, poi, la Giunta del Municipio XIII punta a “rafforzare le strutture di prossimità per la genitorialità e l’inclusione dei nuclei fragili come per esempio gli Spazi neutri e i centri per la mediazione famigliare”, individuando tra gli spazi per i progetti sociosanitari anche i locali dell’ex ludoteca di Via Silveri.

“Apriremo un tavolo di lavoro anche con la Regione per estendere la rete dei Consultori del nostro territorio garantendo così la presenza di maggiori centri di supporto psicologico”, si legge tra i punti programmatici e “Il nostro impegno verterà sul rafforzamento delle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”. È intenzione della Giunta anche “Prestare cura per i centri anziani” e contrastare la ludopatia con “dei meccanismi di premialità per tutte quelle attività che dismetteranno gli spazi impegnati per le videolottery e che vorranno riconvertirsi”.

Lavori pubblici e urbanistica

“Il primo impegno sarà quello di occuparci tutti i cantieri di opere pubbliche ancora non conclusi, portarli a compimento ed individuare forme di gestione”, si apprende dalle linee programmatiche. Il Municipio XIII è un territorio che presenta numerosi esempi, dal cantiere di via Innocenzo III, a Piazza Pio XI fino al pomo della discordia della Funivia Battistini-Casalotti.

La Giunta Giuseppetti indica come priorità “concludere il cantiere della Ex Campari di Montespaccato che dovrà finalmente diventare “il centro polifunzionale e culturale del quartiere” aperto ai giovani e alle associazioni del territorio che ne vorranno usufruire, con spazi di coworking” e, in seconda istanza, “completare da subito la riqualificazione della Ex Fornace Veschi” per far sì che diventi “un incubatore culturale pubblico da destinare alle attività prevalentemente legate ai giovani dei nostri quartieri che non hanno spazi adeguati a loro dedicati”.

Un’attenzione a sé merita poi il Mercato di Urbano II, per cui la Giunta immagina “spazi e strutture adeguate ad ospitare gli operatori e i cittadini in modo da crearne un luogo di vita sociale”, mentre per il mercato di San Silverio immagina il “completamento dei lavori entro la fine dell’anno in modo da consentire la collocazione degli operatori presso la nuova struttura mercatale”.

Previsto poi il “Completamento del prolungamento di Via Gregorio XI su via Aurelia con realizzazione del sottopasso, cantiere ormai fermo dal 2013” e la riqualificazione dell’ “ex sporting Municipio, non appena accertata l’acquisizione da parte del comune visto il giudizio pendente presso la corte di appello di Roma”.

Infine, nei prossimi 5 anni la Giunta si impegna nella “realizzazione di una scuola superiore che ospiti le ragazze e i ragazzi dei quartieri di Casalotti/Casal Selce e Selva Candida”.

Mobilità e viabilità

Ebbene sì, nelle linee programmatiche del Municipio XIII la funivia Battistini-Casalotti non compare perché, si apprende, la Giunta Giuseppetti è decisa più che mai ad “anticipare la progettazione del prolungamento della linea A da Battistini a Casalotti/Casal Selce realizzando nel frattempo un corridoio del trasporto pubblico che possa offrire alla cittadinanza una soluzione di trasporto pubblico efficiente”.

Il documento prevede comunque un potenziamento del trasporto urbano e un altro progetto su cui impegnarsi. “Dobbiamo lavorare per la realizzazione della Linea Tramviaria Termini-Vaticano-Aurelio (TVA)” come “un’infrastruttura che consentirebbe di collegare Piazza dei Cinquecento con Piazza Venezia per poi proseguire verso Torre Argentina, Corso Vittorio Emanuele, arrivare alla Stazione San Pietro e poi proseguire fino a Piazza dei Giureconsulti”.

L’idea, però non piace all’opposizione, che da anni si batte per la realizzazione della Gondolina, così i residenti di Casalotti chiamano la tanto dibattuta funivia. “Siamo la porta Nord-vest della città, dove si attestano anche i collegamenti aeroportuali e certamente durante il Giubileo i mezzi pubblici attualmente in esercizio non saranno in grado di sostenere l’affluenza prevista – interviene Claudia Finelli, consigliera della lista civica Calenda -Nel vostro è scritto che ‘dobbiamo lavorare per la realizzazione della linea Tranviaria Termini-Vaticano-Cornelia’, ma come e quando? Se intendete farlo entro i 5 anni ciò sarà impossibile perché il cantiere da Termini a Cornelia incontrerà innumerevoli difficoltà dovute alle interferenze con la Metro C e il superamento della Galleria di Ponte Vittorio”

Da pochi giorni è stata ultimata la ciclabile Battistini e, le linee programmatiche, propongono di “la progettazione di una nuova rete ciclabile” anche “realizzando collegamenti delle ciclabili tra loro attraverso percorsi all’interno delle numerose Ville e Parchi cittadini (Parco Ciocci-Pineta Sacchetti, Villa Pamphilj-ciclabile lungo Tevere)”. Non resta indietro certamente la pista di Via Gregorio VII, per cui il documento prevede di “migliorare e mettere in sicurezza la pista ciclabile di Via Gregorio VII, ottimizzando le carreggiate stradali e pedonali, riprogettando completamente tutto il percorso della pista al fine di eliminare pericoli al transito ciclopedonale e fluidificare il traffico veicolare”.

Ambiente e decoro urbano

“Avvieremo un programma per integrare le diverse politiche coinvolte: quella agricola e del cibo, quella per la transizione energetica e quella per resilienza climatica. Rafforzeremo la nostra capacità di intercettare risorse - nazionali ed europee - e la capacità di promuovere progetti innovativi”. L’amministrazione del Municipio XIII, in particolare, propone di “accedere ai fondi del PNRR per dotare gli edifici pubblici e scolastici di sistemi di produzione di energia rinnovabile”. Interventi specifici saranno poi rivolti al Parco della Cellulosa tentando “un percorso di sensibilizzazione alla tutela di quello che è uno dei grandi polmoni verdi del nostro municipio, cercando da subito un dialogo ed un confronto con l’Ente Roma Natura”. Inoltre, obiettivo sarà “valorizzare i Parchi e le ville storiche del Municipio quali la Riserva Naturale dell’Acquafredda, Villa Veschi, Villa Carpegna e il Pineto in sinergia con il Municipio XIV”, si apprende dal documento programmatico.

Infine la gestione rifiuti, prioritaria in tutta Roma, nel Municipio XIII viene sollevata tramite le “forti differenze tra i diversi quartieri, con aree in cui non è presente un meccanismo di raccolta differenziata porta a porta. Il potenziamento di tale soluzione rappresenta un sicuro obiettivo cui tendere nel più breve tempo possibile, cercando di superare specificità che complicano anche l’organizzazione del servizio di raccolta”.

Politiche educative

Quando si parla di progetto educativo, nel Municipio XIII si intende “migliorare l’offerta dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali, partendo dalla formazione delle insegnanti e del personale di supporto”. “Questo grande sforzo – si legge - sarà dedicato alla creazione dei Poli dell’Infanzia (art.3 decreto 65/2017) che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino ai 6 anni di età nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ognuno”.

Cultura e sport

Il Municipio XIII concepisce gli spazi culturali e aggregativi come occasioni per coltivare la cultura del rispetto e, si apprende, “In questa ottica sarà importante realizzare percorsi di educazione all’affettività e al rispetto delle differenze che coinvolgano ragazzi e le famiglie promuovendo progetti dedicati alla lotta ad ogni forma di discriminazione”.

Parte di questa “Offerta culturale passa attraverso la connessione con le biblioteche scolastiche, promuovendo iniziative anche con le librerie e le case editrici e favorendo progetti scolastici di autoproduzione e comodato d’uso dei testi scolastici avendo particolare cura alla lotta contro gli stereotipi”. Inoltre, le linee programmatiche insistono sul “Sostenere le politiche culturali con il finanziamento di Rassegna e bandi che coinvolgano i teatri e i cinema di quartiere, per adulti e bambini”.

Per quanto riguarda i centri sportivi sparsi sul territorio, il Municipio XIII garantisce “il prolungamento delle concessioni per i centri sportivi municipali, svolto dalle ASD/SSD per conto di Roma Capitale” e la valorizzazione di “spazi dotati di attrezzature sportive, sia di gruppo che individuali, come per esempio avvenuto nello spazio dietro via Crisafulli (la cd. Collinetta) con l’aiuto del CONI”.

Attività produttive

“È necessario aiutare le ‘vie del commercio’ (es. Boccea, Baldo degli Ubaldi, Gregorio VII) a ripartire principalmente attraverso il confronto con le associazioni di categoria e con le realtà commerciali di quartiere, spesso gestite a livello familiare e che presentano delle specificità non certamente trascurabili”.

Una delle aree più discusse riguarda il mercato di Urbano II, al centro del programma e “per il quale è necessario un trasferimento all’interno degli spazi del compendio del Forte Boccea, per questioni di sicurezza e viabilità”.

Una nota a sé poi per il complesso di Castel di Guido per cui si legge nelle linee programmatiche che “Si ritiene necessario avviare un tavolo di confronto sul tema specifico della Tenuta Agricola Castel di Guido, che negli ultimi anni sta facendo i conti con significative criticità di gestione”.