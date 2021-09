VIDEO | Elezioni municipio XIII: intervista a Sabrina Giuseppetti, candidata presidente per il centrosinistra

Mobilità sulla pista ciclabile di via Gregorio VII, penalizzata da lavori interrotti e rifiuti sul tratto di strada, riqualificazione di spazi essenziali ai cittadini come lo storico mercato di San Silverio, smantellato un anno fa, nonché la risoluzione di cantieri a cielo aperto, come quello a pochi passi da San Pietro. Per non parlare della funivia di prolungamento della metro A Battistini-Casalotti. La candidata presidente del Municipio XIII del centrosinistra, in vista della prossima tornata elettorale ha risposto alle domande di RomaToday.

Pista ciclabile Gregorio VII e mobilità urbana. Qual è l’opinione della candidata e come interverrebbe?

Le piste ciclabili per la candidata di centrosinistra rappresentano una ricchezza per il territorio e per questo auspica alla realizzazione di una mobilità moderna e sostenibile, da incentivare nel Municipio XIII. Tuttavia la pista di Gregorio VII rientra per Sabrina Giuseppetti tra le opere che vanno sicuramente migliorate e messe in sicurezza, evitando di intervenire sul manto stradale con vernice e senza i collaudi necessari per la salvaguardia dei ciclisti. La riqualificazione del tratto ciclabile, secondo la candidata, dovrebbe essere fatto mettendo in sicurezza le intersezioni e ripensando al tratto con dei calcoli tecnici sui lavori che possono realmente essere messi a budget.

Chiusura cantiere via Innocenzo III. Da oltre 17 anni la strada ospita un cantiere senza fine, a pochi passi da San Pietro e nel vivo del turismo. Di chi è la competenza e come intervenire?

Per Sabrina Giuseppetti, due sono i soggetti coinvolti nella questione: la pubblica amministrazione e il privato, che doveva effettuare i controlli sullo stato dei lavori del cantiere. Tra i due c'è un accordo di programma che è venuto meno negli anni e la candidata di centrosinistra al Municipio XIII propone ora di riprendere il dialogo con i soggetti privati, per capire cosa fare della zona, soprattutto in previsione del Giubileo 2025. Sarà prioritario comunque per Giuseppetti salvaguardare l'interesse pubblico dei residenti, far sì che il privato rispetti i patti e possano esserci opportunità per i cittadini dal punto di vista turistico-ricettivo.

Riapertura e riqualificazione Mercato di San Silverio. Come restituirlo al quartiere e permettere agli operatori commerciali di riprendere le attività?

Lo spostamento del mercato è in ballo ormai da anni, ma per Sabrina Giuseppetti non basta spostare l'area commerciale da una sede impropria a un'altra. La sua proposta è infatti riprendere in mano l'iter di trasformazione del mercato, attraverso il passaggio del progetto in Assemblea capitolina o in Commissione Commercio al Comune di Roma. Allo stato dell'arte, se Sabrina Giuseppeti fosse eletta alla presidenza del Municipio XIII, i lavori di riqualificazione attualmente in atto al Mercato di San Silverio sarebbero comunque portati a termine, salvaguardando gli operatori commerciali, ma con delle proposte alternative per il lungo periodo.

Stato dell’arte per la funivia di prolungamento Battistini-Casalotti. Dal M5s che si impegnò per la realizzazione, al centrosinistra che è contrario. Qual è la posizione della candidata e della lista che la supporta in merito?

Secondo Sabrina Giuseppetti, strettamente interessata dall'opera pubblica perché residente di zona, la funivia Battistini-Casalotti nasce in assenza di alternative valide sulla mobilità di zona. Per questo motivo la candidata al Muncipio XIII anticipa di essersi già confrontata col candidato al Comune, Roberto Gualtieri, che supporta, per il prolungamento della linea metro A fino alle zone di periferia, come Torrevecchia. La metropolitana è attualmente per Giuseppetti un mezzo sostenibile e moderno, che può agevolare i cittadini del Municipio XIII più di una funivia.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)