A piazza Pio XI è boom di incidenti dopo la modifica della viabilità

Ventidue incidenti in poco più di 3 mesi in piazza Pio XI, nel cuore dell'Aurelio, a due passi dal Vaticano. Dall'11 maggio al 29 agosto, come certifica il XIII Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale, attraversare in auto o su due ruote uno degli incroci principali e più trafficati del quadrante è diventato pericoloso.

La modifica alla viabilità che aumenterebbe gli incidenti

In undici casi ci sono stati feriti (in un caso un autobus e una bici si sono scontrati), in un caso un malcapitato è finito in prognosi riservata, per fortuna in altri dieci non ci sono state conseguenze per i guidatori o pedoni. Ma perché succede? Secondo il gruppo di Aurelio in Comune la causa è una modifica alla viabilità decisa da Roma Servizi per la Mobilità a maggio, comunicata l'11 di quel mese.

"Nessun preavviso alla cittadinanza"

Per chi arriva da via Leone XIII o da piazza di Villa Carpegna, infatti, la svolta a sinistra verso via Anastasio II o per tornare verso piazza di Villa Carpegna non è più possibile direttamente. Si deve fare passando per via Francesco Satolli. "Da quella data, senza alcun preavviso alla cittadinanza, la giunta della presidente Giuseppetti - accusano da Aurelio in Comune, nello specifico i consiglieri Maristella Urru e Lorenzo Ianiro - ha proceduto alla modifica della viabilità nella piazza e nelle vie limitrofe. Come Aurelio in Comune abbiamo sollevato il tema della sicurezza stradale nell'incrocio appena è avvenuto il cambio della viabilità portando la commissione e il consiglio ad approvare una risoluzione che chiedeva interventi urgenti, per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada". Per Ianiro, poi "piazza Pio XI dovrebbe diventare una piazza vera - prosegue a RomaToday - fatta anche per i pedoni, non solo per auto, moto e mezzi pubblici come è adesso. In previsione dell'arrivo del tram Termini-Vaticano-Aurelio bisognerebbe pensare a una progettazione nuova e partecipata del quadrante".

La presidente: "Non sottovalutiamo il problema"

Una ricostruzione che la minisindaca dell'Aurelio, Sabrina Giuseppetti, respinge: "La viabilità in quell’area è stata modificata lo scorso maggio - spiega - una decisione presa dal dipartimento mobilità che come municipio ci siamo ritrovati, questo sicuramente. Non siamo potuti intervenire in quel momento. Detto ciò, sarei curiosa di sapere prima dell’11 maggio quanti incidenti si siano verificati a piazza Pio XI. In ogni caso, noi non sottovalutiamo il fenomeno, per questo vorremmo discuterne con le commissioni competenti, incontrando il dipartimento sul tema e su questo il nostro assessore alla mobilità sta lavorando. C’è da dire una cosa, però: gli automobilisti in quella piazza sono abituati a fare determinate manovre, che adesso non sono più ammesse, per questo si possono creare situazioni di pericolo. Bisognerebbe allora aumentare la segnaletica prima di piazza Pio XI per avvisare chi arriva per esempio da piazza di Villa Carpegna".