L'inaugurazione della panchina lilla simbolo del contrasto ai Disturbi del Comportamento Alimentare

Venerdì 15 gennaio nel tredicesimo municipio, precisamente a piazza Pio IX in occasione della Giornata Nazionale per il contrasto e la cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) è stata inaugurata una panchina lilla.

L'iniziativa, che gode del patrocinio del municipio XIII; è stata promossa dall'associazione, costituita da un gruppo di genitori con lo scopo di tutelare chi è colpito da queste malattie, sensibilizzare l'opinione pubblica e creare un collegamento fra istituzioni e comunità, Fenice ODV della presidente Daniela Bevivino.

Sulla panchina lilla è stata apposta una targa riportante il numero verde nazionale 800 180 969 attivo h24. L'obiettivo della posa della panchina è quello di sensibilizzare e far riflettere la popolazione su questa problematiche.

“I numeri dei casi di giovani e di adulti che sono alle prese con i disturbi alimentari aumentano drammaticamente e un’amministrazione di prossimità come il municipio ha il dovere di collaborare con le organizzazioni di volontariato e con le altre istituzioni per sensibilizzare l’opinione pubblica e per supportare tutti i cittadini che si trovano a combattere contro le problematiche di queste malattie” - dichiara Sabrina Giuseppetti presidente del tredicesimo municipio e presente all'inaugurazione.

Dott Dott Armando Cotugno - responsabile del UOSD disturbi del comportamento alimentare asl roma 1 nel suo intervento ha sottolineato l'importanza delle strutture residenziali e semi residenziali per affrontare il percorso di cura.

"Mettersi a disposizione per chi attraversa l’esordio e la cura di un disturbo alimentare è un atto di estrema generosità. Immagino il momento della prima diagnosi per una famiglia o per un caregiver e penso che accorgersi di non essere soli e di poter contare su chi ha già intrapreso questa battaglia sia un conforto inestimabile" - conclude Arianna Quarta assessore ai servizi sociali del municipio XIII che aggiunge - "Vi auguro di poter continuare ad essere sempre forti e ispirati da questo senso di condivisione che è quello che alla stessa maniera anima anche l’amministrazione del Municipio XIII che vuole rimanervi accanto e collaborare alla lotta".