Inaugurato lo Sportello Impresa Multicanale nel municipio XIII

Martedì gennaio 2024 è stato inaugurato presso gli uffici del SUAP (sportello unico per le attività produttive) del municipio XIII (via Aurelia 470) lo Sportello per l’Impresa Multicanale.

Il servizio è dedicato agli operatori economici bisognosi di supporto su aspetti tecnici inerenti alle pratiche commerciali, con possibilità di confronto con i referenti tecnici dell’Ispettorato Edilizio e dell’Ufficio Passi Carrabili.

Essendo ancora in fase sperimentale il nuovo sportello sarà aperto soltanto il martedì e riceverà tramite appuntamento (ore 09:00 e 09:30). La prenotazione sarà possibile tramite l’appilicazione TuPassi.