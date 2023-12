Biodigestore a Casal Selce, il Pd (che era contrario) vota sì al finanziamento. E scoppia la protesta

Ancora proteste in XIII municipio per il biodigestore che il sindaco Gualtieri vuole realizzare sul territorio di Casal Selce. Nella giornata di ieri il parere positivo del parlamentino di via Aurelia alla proposta di bilancio di previsione 2024-2026, che contiene anche il finanziamento di 47.160.000 euro, con fondi del Pnrr, per costruire l'impianto.

"Restiamo sgomenti rispetto a questa folle presa di posizione della maggioranza di centrosinistra municipale che, se a parole, si dice contraria all'opera, nei fatti acconsente al finanziamento della stessa. Un atteggiamento di sottomissione politica, da parte dal Pd municipale, che si schiera apertamente contro i cittadini per acconsentire ad un diktat politico della giunta" commentano il capogruppo di FdI Simone Mattana, i consiglieri municipali, Isabel Giorgi e Marco Giovagnorio e la coordinatrice dei meloniani nel municipio Eleonora Nalli.

Il commento

Dalla destra gli attacchi sono pesanti, specie alla luce di un parere che fino a oggi, almeno a parole, da parte della maggioranza municipale e della presidente Sabrina Giuseppetti è sempre stato contrario. "I residenti delle periferie del XIII e del XV municipio non potranno mai 'digerire' l'affronto che il sindaco Gualtieri sta portando avanti nei loro confronti, con la decisione di piazzare senza alcun confronto su questi territori dei cosiddetti 'biodigestori' da 120mila tonnellate di rifiuti l'anno ciascuno" rincara in una nota Daniele Giannini, dirigente regionale della Lega, ex consigliere della Pisana proveniente dai territori del municipio XIII.

"Di bio in questi maxi impianti c'è solo il nome, ma si tratta in realtà di fregature: montagne di frazione organica di immondizia che, tramite un procedimento integrato, anaerobico e aerobico, verrebbero trasformate in compostato misto e biometano liquido. Tutti procedimenti che non sono esenti da dispersione parziale nell'ambiente di microparticelle potenzialmente dannose e miasmi sui vicini quartieri, dove hanno sede abitazioni, scuole, asili, strutture sanitarie e attività agricole".

Il punto sull'impianto

Lo scorso 29 settembre è stato adottato, tramite ordinanza, il Puar (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) per la realizzazione del biodigestore, che comprende la Via (Valutazione di impatto ambientale) e l'Aia (Autorizzazione integrata ambientale). Nel documento si dà atto che "il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile".

Prossimi step? Entro 120 giorni Ama deve acquisire l'Autorizzazione unica, e prima dell'avvio dei lavori dovrà essere perfezionato l'accordo procedimentale tra Roma Capitale e Regione Lazio per la disponibilità delle aree. Queste, lo ricordiamo, ricadono nel municipio XIII. Parliamo di un impianto che tratterà a regime circa 120mila tonnellate di frazione organica tramite un procedimento integrato, anaerobico e aerobico, per la trasformazione del rifiuto in ammendante comportato misto, a utilizzo florovivaistico e agricolo, e biometano liquido.

In totale sono due gli impianti in programma per trattare l'umido. L'altro, gemello, pensato per trattare la stessa quantità di rifiuti, si trova a Cesano. A proposito si è chiusa di recente la Conferenza dei servizi, con il parere positivo della struttura commissariale ma quello negativo della Soprintendenza. Uno scontro istituzionale che potrebbe facilmente portare l'iter davanti al Tar.