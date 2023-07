Borghetto sommerso dai rifiuti, spunta un Gualtieri che "balla coi topi"

Le buste della spazzatura che si accumulano intorno ai cassonetti strapieni, la strada che si trasforma in una discarica a cielo aperto con i rifiuti che rimangono per giorni sotto il sole cocente sprigionando per le vie un odore nauseabondo. Intorno “banchettano” i ratti richiamati da quelle montagne di immondizia che nessuno rimuove. Roma è sempre più la “città dei topi”, ce ne sono 10 milioni, con la società italiana di medicina ambientale a lanciare l'allarme igienico-sanitario.

La Valle dell'Inferno invasa dai topi

Lo sanno bene i residenti del borghetto dei fornaciari, alla Valle dell’Inferno. Una perla di storia incastonata tra la Balduina e il Vaticano che oggi sprofonda, come tutto il resto della città, tra i rifiuti. Viene presa d’assalto dai ratti. “Quello che accade qui è scandaloso. Siamo invasi dai topi, io ho 63 anni e non ne ho mai visti così tanti” - racconta a RomaToday Marco Bussi del comitato di quartiere Valle dell’Inferno. I ratti sono ovunque, lungo i marciapiedi, nei cortili delle case. “Ormai ce li ritroviamo anche dentro e sono enormi”. Non lontano, in Prati, decine i residenti che hanno dovuto portare le proprie automobili in officina perchè coin tubi e cavi rosicchiati.

Gualtieri "balla con i topi"

Qualcuno nel borghetto ha preferito denunciare le condizioni della zona con ironia. Tra i cumuli di immondizia è stato affisso un cartello che ritrae il sindaco di Roma al posto di Kevin Costner nel manifesto di “Balla coi lupi”, riadattato per l’occasione in “Balla coi topi”. E’ lo “spaventamonnezza” del borghetto dei fornaciari. “Roma non è più la grande bellezza, ma la grande schifezza. Questa - sottolinea Bussi - non sarà nemmeno l’ultima iniziativa. E’ comica ma dà il senso dell’insoddisfazione della comunità, anche perchè questo è un borghetto che noi curiamo in tutto e per tutto rendendolo decoroso. Non è giusto che sia ridotto così. Una situazione vergognosa che i romani non meritano”.