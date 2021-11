All'Aurelio va in scena la prima dell'era Giuseppetti. Presentata la giunta

Al via l’era Giuseppetti nel Municipio XIII con il varo della nuova Giunta nel'aula consiliare di via Aurelia 470 nel giorno del primo consiglio municipale. Presentata infatti la squadra che accompagnerà la neo presidente del Municipio XIII nei prossimi 5 anni di mandato.

“In qualità di presidente di Municipio sarò sempre a disposizione sia della maggioranza sia dell’opposizione - ha annunciato questa mattina la Presidente Giuseppetti - Non voglio che gli avversari politici siano visti come nemici, ma invece come donne e uomini con idee e punti di vista differenti dai nostri, ma che con il confronto e a volte, ne sono certa, con lo scontro verbale deciso e appassionato possano contribuire e trovare quelle soluzioni utili a migliorare la qualità della vita dei nostri territori. Ascolterò sempre il consiglio Municipale e non avrò problemi a riconoscere come valide le proposte che arriveranno da tutti i consiglieri eletti, siano essi di maggioranza sia di opposizione, purché siano proposte nell’interesse della collettività e dei nostri territori”, ringraziando il direttore municipio, Nicastro, i dirigenti e tutto il personale del Municipio XIII.

Eletti presidente e vicepresidenti

Sabrina Giuseppetti inaugura il suo primo giorno di mandato con una percepibile nota di commozione. "Ringrazio tutti i consiglieri e consigliere presenti in aula, più i presidenti e vicepresidenti appena eletti – ha salutato stamane i partecipanti nell'Aula consiliare - Conosco bene questo Municipio, composto da territori diversi, tra di loro, dalle zone più centrali a quelle più periferiche, con le molte problematiche che ci sono e che affronteremo con forza e determinazione, individuando le risoluzioni, ma di questo ne discuteremo a breve in occasione della presentazione e approvazione delle linee programmatiche. Oggi però è il tempo dei saluti e dei ringraziamenti alla squadra di Governo che mi affiancherà nei prossimi 5 anni e con l’augurio di un buon lavoro a tutte le consiglieri e consiglieri, di maggioranza e opposizione”, salutando l’ex presidente Giuseppina Castagnetta e i consiglieri Giovagnorio e Monticone, che siedono all’opposizione.

Eletto come Presidente di consiglio, Marcello Iacobelli con 14 voti. Scelti anche i vice presidenti, i consiglieri Luigi Cagnazzo (16 voti), per la maggioranza, e Claudia Finelli per le opposizioni (7 voti) della lista civica "Calenda Sindaco". "Saremo all'opposizione ma è nostro interesse governare insieme per il territorio e ripartire da quello che non è stato fatto in questi anni", ha dichiarato la consigliera Finelli.

Municipio XIII, ecco il consiglio municipale

La coalizione di centrosinistra, da cui proviene Sabrina Giuseppetti, è quella che occuperà maggiori posti in Consiglio. Al Pd infatti andranno 10 seggi, presieduti da Marcello Iacobelli, Tony Mele, Angela Lidia Fanara, Cinzia Giardini, Enrico Gandolfi, Arianna Quarta, Martina Bordi, Giovanni Satriano, David Sbardella e Enrico Granata.

Per la lista civica "Aurelio in Comune", solo due consiglieri eletti, Lorenzo Ianiro e Maristella Urru, che per diatribe inerenti alle deleghe pur facendo parte della coalizione di centrosinistra e avendo supportato precedentemente Giuseppetti nella sua candidatura, sono esclusi dalla maggioranza e siederanno all’opposizinone. Due consiglieri anche per la “Lista Civica Gualtieri” con Arianna Ugolini e Maurizio Bonadies, mentre “Sinistra Civica Ecologista” vedrà l’apporto di un solo consigliere, Luigi “Gino” Cagnazzo, eletto come vicepresidente.

La coalizione di centrodestra sarà guidata invece da Marco Giovagnorio, precedentemente avversario al ballottaggio di Sabrina Giuseppetti. Al suo fianco, per "Giorgia Meloni Fratelli D’Italia”, i consiglieri Isabel Giorgi, Simone Mattana e Giancarlo Pierangelini, mentre il consigliere Carlo Mattia rappresenterà “Lega per Salvini premier”.

Presenti in consiglio anche Giuseppina Castagnetta, presidente uscente del Municipio XIII, che insieme al consigliere Alessio Marsili rappresenterà sul territorio il "Movimento Cinque Stelle “2050”. Per la lista "Calenda Sindaco" invece, guidata da Caterina Monticone, insieme a lei anche la consigliera Claudia Finelli, eletta quest’oggi come vice presidente dell’aula.

Ecco la giunta: 3 donne e 3 uomini a guidare il territorio

La Presidente Sabrina Giuseppetti ha illustrato inoltre una Giunta che in egual modo darà spazio e voce a donne e uomini del territorio, come già preannunciò al momento della sua elezione. “Ho voluto costruire una squadra che tenga conto della parità di genere, dell’esperienza e della competenza maturata nel territorio del Municipio”.

Come vice presidente, con deleghe alle politiche di bilancio e del personale, è stato scelto Alberto Filisio (dirigente medico della ASL Roma 1 – Distretto 13, due volte consigliere in Provincia di Roma).

L’assessorato alle politiche urbanistiche e all’edilizia privata sarà di competenza di Biagio Capparella (architetto, già componente, in qualità di esperto, di commissioni paesaggistiche e collaudatore di opere pubbliche presso enti pubblici del territorio nazionale), mentre assessore alle politiche ambientali e delle attività produttive è Cinzia Giardini (imprenditrice, già presidente del consiglio del XIII Municipio).

Ai lavori pubblici e alla mobilità, l’Assessore Salvatore Petracca (imprenditore, già dirigente Confcommercio ed ex assessore municipale ai lavori pubblici e all’urbanistica); mentre assessore alle politiche sociali sarà Arianna Quarta (impiegata amministrativa, già vicepresidente della commissione politiche sociali del Municipio XIII). Infine come assessore alle politiche scolastiche e dello sport è stata scelta Arianna Ugolini (giornalista professionista, già consigliera municipale).

Dissapori nel centrosinistra, esclusi i consiglieri di “Aurelio in comune”

Anche nel Municipio XIII da alcuni giorni è in atto una lotta intestina nella coalizione di centrosinistra a guida del territorio, così come nel Municipio del litorale. Presenti infatti in Consiglio, ma non a fianco della neo presidente Giuseppetti, i due consiglieri eletti della lista civica “Aurelio in comune”, Lorenzo Ianiro e Maristella Urru, ala centrosinistra ma esclusi dalla maggioranza.

“Il Partito Democratico ha scelto di escludere Aurelio in Comune dalla giunta e quindi dal governo del territorio – dichiara Aic in una nota - “I risultati di queste elezioni sono stati chiari. Il Pd ha perso 3mila voti e 3 punti, rispetto al già magro bottino del 2016, mentre Aurelio in Comune ha triplicato i suoi consensi, affermandosi come terza lista a sinistra su Roma e sfiorando il 5%, ad appena 29 voti dalla Lista Civica che pure porta il nome del sindaco.

I consiglieri di Aic durante la consiliatura staranno perciò all'opposizione. “Chi ha deciso autonomamente di tirarsi fuori dalla maggioranza solo per questioni di deleghe dimostra di non avere a cuore l’interesse pubblico”, ha commentato la presidente Sabrina Giuseppetti.