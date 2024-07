Un filare di alberi contro l'inquinamento dei mezzi pubblici

Una piantumazione straordinaria in Piazza della stazione San Pietro. Questo è il fulcro di una risoluzione proposta dalla commissione Ambiente Mobilità e di quella sul Giubileo approvata dal consiglio del tredicesimo municipio e che adesso passa ai dipartimenti centrali che dovranno scegliere i tipi di alberi da piantare e i tempi della piantumazione.

L’intervento nasce dopo varie lamentale raccolte dai cittadini a causa della riqualificazione che riguardare la stazione e la piazza. Infatti l’operazione di riqualifica (con fondi giubilari, ndr) vedranno i mezzi pubblici stazionare all’esterno della stagione a ridosso dei condomini aumentando però il problema smog molto caro al quartiere e che lo sarà ancora di più con l’avvento dell’Anno Santo.

“Dopo aver fatto un sopralluogo con l’assessore all’ambiente del municipio Cinzia Giardini, ci siamo decisi ad intervenire” – ha commentato a RomaToday Luigi Cagnazzo consigliere di Sinistra Civica Ecologista nel municipio XIII e presidente della commissione Ambiente Decoro Urbano, Mobilità e Trasporti. Nello specifico sarà realizzato un fitto filare tra via Innocenzo III e via Niccolò III a via della Stazione di San Pietro, verranno verificate le condizioni delle alberature già presenti. Inoltre particolare attenzione verrà posta sul divieto nel tenere il motore acceso durante la sosta dei veicoli di trasporto pubblico.

Secondo il programma la piantumazione straordinaria avrà l’obiettivo di contrastare l’inquinamento acustico e atmosferico e avrà un effetto positivo sulla qualità dell’aria e sulla salute psico-fisica dei residenti. Ma non solo infatti oltre agli aspetti riguardanti la salute, la presenza dei nuovi alberi darà nuova linfa e decoro allo spazio urbano.

“Gli alberi sono dei filtri per l’aria, grazie al processo della fotosintesi clorofilliana che assorbe anidride carbonica e produce ossigeno. Le alberature fungono anche da barriera naturale contro l’inquinamento acustico, soprattutto per i primi piani degli edifici, quelli più soggetti ai rumori fastidiosi provenienti dalla strada causati dal traffico veicolare. Una via con la presenza di alberi acquista un particolare pregio paesaggistico ed è un elemento di riconoscibilità della strada, del quartiere e spesso diventa un punto di riferimento dello spazio in cui viviamo” – è il messaggio del consigliere Cagnazzo.