Il municipio XIII si tinge di giallo per sensibilizzare sull'Endometriosi

Martedì 28 marzo 2023 in occasione della giornata Internazionale della consapevolezza sull’Endometriosi il municipio XIII di Roma si illuminerà di giallo.

L’iniziativa punta a sensibilizzare e a favorire la conoscenza della patologia, divulgare e favorire i percorsi di prevenzione di supporto per questa malattia che colpisce le donne, in Italia più di tre milioni di persone. Il municipio XIII ha aderito alla call to action e si illuminerà di giallo, il colore simbolo della lotta contro questa patologia cronica.

Lo scorso sabato 25 marzo l’Associazione A.L.I.C.E. Odv, che cura l’iniziativa, è stata protagonista all’Altare della Patria per una marcia pacifica per sensibilizzare la cittadinanza sull’Endometriosi.