Decentramento, il XIII municipio prende in carico 138mila mq di aree verdi

Un altro municipio riceve ufficialmente in gestione tutte le aree verdi sotto i 20.000 mq, come da deliberazione 361 del 21 dicembre 2021: è il XIII, quello dell'Aurelio, che giovedì 8 settembre si è visto consegnare 57 tra parchi, giardini, aiuole.

Nel dettaglio, alla presenza degli assessori capitolini Sabrina Alfonsi, Tobia Zevi e Andrea Catarci, la minisindaca Sabrina Giuseppetti si è vista delegare la responsabilità sulle seguenti aree, le più significative: lo spartitraffico di via Boccea, viale Vaticano, piazza di Villa Carpegna, le stazioni San Pietro, Battistini e Valle Aurelia, piazza Irnerio, via delle Mura Aureliane, via Baldo degli Ubaldi, parco Santi Fabiano e Sebiniano, via Albergotti, il comprensorio Don Guanella, lo spartitraffico di via Gregorio XI, via Nuova delle Fornaci, il comprensorio Colle Monastero e il piano di zona Torrevecchia-via Commendone.

“Dopo gli atti già formalizzati con i municipi III, II, XI e VI oggi consegniamo al XIII 57 aree verdi per un’estensione complessiva di circa 138.000 mq - dichiara l'assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi -, accompagnato da una dotazione finanziaria annua di circa 211.000 euro con l’obiettivo di ottimizzare la cura e la manutenzione di prossimità del verde e delle aree ludiche ai territori. La collaborazione interassessorile, inoltre, ha consentito di poter prendere in carico nuove aree rimaste spesso a lungo con gestioni ‘sospese’ per complicazioni amministrative, come nel caso del parco di Tormarancia, del parco della Cellulosa e del parco Volusia".

"Con la consegna di 57 aree verdi al XIII Municipio - aggiunge Catarci, con delega al decentramento e alla città dei 15 minuti - si gettano le premesse per migliorare in breve tempo la cura del verde e degli spazi condivisi, con dotazione di risorse agli enti municipali e possibilità di puntare con più sistematicità sulla collaborazione con associazioni e comitati". “Il patrimonio di Roma Capitale è tornato a disposizione delle cittadine e dei cittadini - ha aggiunto Zevi, assessore al patrimonio- . Procediamo spediti nel percorso di decentramento che il Sindaco ci chiede".

“Questa è una giornata importante che segna un primo passo verso il decentramento dei municipi - conclude la presidente del XIII, Sabrine Giuseppetti - , lavoreremo per rafforzare i nostri uffici municipali con maggiori risorse umane che possano portare avanti al meglio tutti i servizi”.