Invasione di cinghiali all’Aurelio, esposto dei residenti: “Troppa sporcizia, ora basta”

Nel quartiere Aurelio è emergenza cinghiali. Sono ormai quotidiane le segnalazioni dei residenti che sempre più spesso si imbattono nei branchi a spasso tra parchi e strade, accanto a stazioni metro e aree giochi per bambini. Cinghiali diventati “padroni” della zona. E’ così ai margini del Parco del Pineto, ma anche davanti alle attività commerciali di circonvallazione Cornelia e quasi a ridosso delle scale che portano alla metropolitana. I cinghiali sono ovunque, di giorno e di notte.

Emergenza cinghiali all'Aurelio

“Pericoli di collisione con auto e moto, incontri con le persone e con gli animali domestici possono essere pericolosi, possibilità di trasmissione di infezioni. Una colonia di cinghiali è ormai insediata nella Villa Veschi e nel Parco del Pineto e davanti alle scuole presenti sul territorio” - denuncia Danilo Amelina, presidente del Comitato di Quartiere Aurelio Roma XIII. Una situazione che esaspera i residenti che hanno deciso di presentare una denuncia esposto al Prefetto sulla mancata attuazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale per la gestione del cinghiale. Un documento nato dall’esigenza di attivare uno strumento idoneo per gestire e limitare al massimo la presenza di tali animali in ambiti urbani e periurbani allo scopo di mitigare le problematiche.

Il Comune: "Presenza cinghiali effettivo pericolo"

“La presenza diffusa del cinghiale all’interno del tessuto urbano costituisce un effettivo pericolo per i cittadini e per i loro animali domestici, sia per l’eventualità di aggressioni, sia per la possibile diffusione di malattie infettive/infestive anche a carattere zoonotico, nonché per il serio rischio di possibili collisioni stradali” - si legge sul sito istituzionale di Roma Capitale dove è specificato anche come “la diffusa disponibilità di alimenti di origine antropica ha comportato anche una sensibile riduzione dell’efficacia degli interventi di controllo faunistico (tramite cattura), realizzati, fin dal 2013, a causa della riduzione del potere attrattivo dell’esca alimentare posta all’interno delle strutture di cattura”. Sarebbe dunque importante una raccolta puntuale e metodica da parte di Ama, lo svuotamento costante delle pattumiere e la pulizia dell'intorno.

Strade sporche e cassonetti pieni: "Basta, la sporcizia attira i cinghiali"

Ma è proprio verso cassonetti pieni e rifiuti che rimangono in strada per giorni che i residenti dell’Aurelio puntano il dito: “La sporcizia per le strade e soprattutto nelle aree verdi non fa che alimentare e incoraggiare l’arrivo dei cinghiali sulle nostre strade, nei condomini e nelle aree verdi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da qui la richiesta di intervento: “Ora basta” - dicono dal quartiere in cui i cinghiali stazionano davanti a scuole, metro e farmacie; entrano ed escono a piacimento anche dai giardini dei palazzi.