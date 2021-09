Chi è Caterina Monticone, candidata presidente del Municipio XIII per Calenda Sindaco

Nata a Roma il 17 marzo 1963, sposata, ha due figli di 22 e 25 anni. È laureata in Lettere presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Dal 2018 iscritta e volontaria di Cittadinanzattiva, è socia fondatrice del Patito Democratico ed è stata iscritta fino al 2020. Nel 2013, eletta al Consiglio del Municipio XIII, ha rivestito l’incarico di Presidente della Commissione “Elette – Pari Opportunità”, componente delle tre Commissioni permanenti “Servizi Sociali”, “Lavori Pubblici”, “Cultura e partecipazione” e della Commissione speciale per la scrittura del Regolamento del Consiglio del Municipio.

Dall’87 al 2001 è stata assistente di volo presso la compagnia aerea Alitalia, poi impiegata con funzioni di segreteria di direzione presso l’Area Risorse Umane del personale navigante e tecnico. È socia e volontaria, dal 2003, dell’Associazione di Volontariato "ONLUS LA.VA. Lavoro Vagabondo", impegnata in attività per il reinserimento sociale dei senzatetto e il sostegno agli immigrati. Nel 2012 ha partecipato alla costituzione della Cooperativa di lavoro "LA.VA. Servizi s.c.ar.l.", nata per offrire la possibilità di proseguire un percorso lavorativo, in maniera stabile, a soggetti economicamente e socialmente deboli.

È attiva nell’ambito di progetti internazionali a sostegno di popolazioni che vivono situazioni di disagio, partecipando a esperienze di cooperazione in Etiopia, Camerun, Repubblica Democratica del Congo e India.