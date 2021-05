Castel di Guido in sei episodi: così il Municipio XIII esalta il suo borgo millenario

Svelare archeologia, storia e biodiversità del territorio per raccontarne le “tante vite”: con questo scopo nasce “Castel di Guido. Il borgo millenario”, il progetto del Municipio XIII per la promozione culturale del territorio, in particolare dell’antico borgo che sorge nel tratto suburbano della via Aurelia.

Castel di Guido. Borgo millenario

Un documentario in sei episodi, trasmesso sui canali social di Roma Capitale, che mira a valorizzare il contesto storico e ambientale del borgo di Castel di Guido, a metterne in risalto le notevoli potenzialità culturali e di turismo “green”. “Un territorio - sottolineano dall’Aurelio - che conserva nel suo complesso, e ormai raro, paesaggio di Agro Romano importanti testimonianze di storia, antropologia e archeologia”.

Il progetto del Municipio XIII: sei episodi per raccontare Castel di Guido

“Il repentino mutamento dei modi di socializzazione cui si sono poi legate le problematiche di aggregazione e comunicazione cui siamo stati costretti da Covid-19, ci hanno consentito una uìlunga riflessione sulle modalità di valorizzazione del nostro patrimonio. Da qui un approccio di analisi più approfondito che ci ha permesso, in questo caso, di recuperare la coscienza della preziosità di un luogo nascosto e la scelta di investire in una promozione a tutto tondo che passasse anche attraverso le tante potenzialità del web” - ha spiegato la presidente del Municipio XIII, Giuseppina Castagnetta.

Tutto ciò si è concretizzato appunto nella realizzazione di un prodotto audiovisivo dedicato al territorio di Castel di Guido in cui si fondono i diversi, fondamentali, aspetti della promozione: il taglio divulgativo, i contenuti scientifici, il coinvolgimento emozionale. Sei episodi, come se fosse una miniserie, per scoprire le bellezze del territorio di Castel di Guido, borgo millenario.