C'è un municipio che aiuta le famiglie indigenti ad affrontare il caro-bollette

I costi dell'energia e il conseguente aumento delle bollette sta colpendo duramente gli equilibri di migliaia di famiglie a Roma. Conti di luce e gas che arrivano, per i nuclei più numerosi, anche a tre zeri. Per questo il XIII municipio, quello dell'Aurelio, ha deciso di darsi da fare e stanziare un fondo ad hoc per chi rischia la morosità.

La proposta è stata approvata il 16 novembre durante una riunione di giunta presieduta dalla minisindaca Pd Sabrina Giuseppetti e comunicata insieme all'assessora alle politiche sociali, Arianna Quarta: "In un momento così difficile vogliamo stare al fianco dei cittadini con azioni concrete". Ad oggi risulta essere l'unica iniziativa di questo genere messa in atto da un municipio e in generale sul territorio comunale.

Il 18, infatti, è stato pubblicato un avviso pubblico che mette a disposizione 85.224,38 euro totali per supportare economicamente le famiglie che hanno diritto ad un sostegno nel pagamento delle utenze. Si tratta di un contributo di massimo 500 euro una tantum che arriverà a oltre 370 famiglie sul territorio municipale. A bilancio, come si legge nella determinazione dirigenziale che accompagna l'avviso, è prevista a breve anche una variazione di oltre 101.000 euro che renderà possibile un nuovo contributo.

Le domande andranno presentate entro le ore 12 del 15 dicembre, compilando un modulo disponibile sul sito del XIII municipio dove andranno indicati, oltre ai dati anagrafici, anche l'ammontare dell'ISEE certificato dall'Inps, il numero dei componenti del nucleo familiare (inclusi i minori) e l'Iban sul quale l'amministrazione municipale erogherà eventualmente il contributo.