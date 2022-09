Carabinieri "scortano famiglia di cinghiali", ironia sul web

Una pattuglia dei carabinieri che "scorta una famiglia di cinghiali", o meglio li segue essendo gli ungulati al centro della strada. Questo un video pubblicato sui social e diventato virale con il passare delle ore, scatenando l'ironia degli utenti del web. L'insolita scena della gazzella dei militari dell'arma dietro alla famiglia di 8 cinghiali è stata ripresa lo scorso sabato mattina fra la via Aurelia Antica e via di Villa Betania.

Scorta o meno, immancabili sono stati i commenti ironici lasciato sotto il video postati sulla pagina instagram di Welcome to Favelas. "Siete in stato di arrosto!", ed ancora: "Ora li fanno accostare e gli danno la contravvenzione". Resta il problema della presenza oramai costante dei cinghiali in ogni angolo della Capitale, tanto da essere oramai "scortati" dalle forze dell'ordine.