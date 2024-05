Bocciata la cannabis ad uso terapeutico negli orti urbani di Roma: "E' una follia"

Coltivare cannabis ad uso terapeutico negli orti urbani di Roma. Questa è stata la proposta presentata (e bocciata) dagli esponenti di Aurelio in Comune durante l’ultimo consiglio del municipio tredici. La mozione, ha sollevato ampia discussione su un tema controverso e delicato che naviga su dei binari precisi.

La cannabis negli orti urbani

Fra i pro alla coltivazione della canapa negli orti urbani del tredicesimo e in generale in quelli di tutta Roma, ci sono il riconosciuto valore terapeutico della cannabis, e la difficoltà economica e di quantità da reperire da parte delle persone che sotto attestazione dei medici ne hanno bisogno. “Con la cannabis si possono lenire malattie croniche, come emicranie o depressione” – ha spiegato a RomaToday Lorenzo Ianiro consigliere di Aurelio in Comune. Secondo l’esponente del partito la coltivazione della cannabis si sposa perfettamente con il regolamento degli orti urbani nati per rispondere alle domande, fabbisogni delle persone. La proposta come detto però non è passata “causa ostacolo culturale” sottolinea Ianiro che aggiunge: “Per Roma avrebbe significato intraprendere una strada saggia per accompagnare le persone verso i trattamenti terapeutici per risolvere problemi di sofferenza”.

I no alla cannabis negli orti urbani

Fra i primi ad opporsi alla mozione c’è Marco Giovagnorio di FdI nel municipio XIII che a RomaToday esordisce: “Ci sono troppi motivi tecnici e giuridici per dire no. È stata una proposta strumentale e che va in controtendenza con quello che rappresentano gli orti urbani”. Diversi i temi messi sul piatto dal consigliere in primo luogo la sicurezza. “L’orto urbano deve essere accessibile a tutti ma se viene coltivata la cannabis non può essere così ci devono essere persone specializzate e attrezzate e questo va a ledere il principio stesso dell’esistenza di questi spazi civici nati per dare la possibilità al cittadino di coltivare beni comuni e con accesso pubblico” – spiega Giovagnorio.

Un altro tema è quello che in Italia l’unico organo che ha il permesso di coltivare ad uso terapeutico la cannabis è lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. “Affidiamo l’utilizzo di un pezzo di terra di Roma nato per aggregazione e bene comune ad una grande casa farmaceutica che sta a Firenze per interesse commerciale? È follia” – conclude il consigliere di Fratelli d’Italia.

La proposta è stata bocciata con l’astensione anche di diversi esponenti del Partito Democratico. Stessa sorte è toccata alla medesima mozione proposta nel municipio V.