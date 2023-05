Roma sprofonda, cede conduttura e si apre maxi voragine a Boccea

Ancora un problema a una conduttura idrica, ancora una maxi voragine. Roma non ha pace e sprofonda. Questa volta lo scenario è quello di via Boccea, tra via Verolengo e via Bra. Sulla strada, come ha sottolineato la presidente del municipio Sabrina Giuseppetti, all'altezza del civico 360 si è aperta una voragine a causa del cedimento di una conduttura Acea.

Secondo quanto appreso da RomaToday le piogge delle ultime ore avrebbero determinato il collasso dei drenaggi delle acque meteoriche, che sono di competenza comunale, e il conseguente crollo della struttura stradale e del terreno sottostante. Inoltre, dalle indagini effettuate, sarebbe emerso che la conseguente voragine generata e la caduta di alcuni pezzi di asfalto abbiano provocato la rottura della condotta idrica e di cavi della rete elettrica. Attualmente la condotta idrica danneggiata è stata riparata. I servizi idrico ed elettrico sono regolarmente funzionanti.

Traffico in tilt

"L'assessore ai lavori pubblici del municipio 13 Salvatore Petracca, è prontamente intervenuto con Acea e Simu che stanno cercando di risolvere il problema e non lasciare i cittadini di quella zona senza acqua o energia elettrica. - ha spiegato Giuseppetti - Sono in contatto con l'assessora ai lavori pubblici di Roma capitale Ornella Segnalini per concordare gli interventi e la tempistica per il ripristino. Non c'è bisogno di creare allarmismi ma di risolvere i problemi con i mezzi e i tempi che necessitano in questi casi".

Nel frattempo il traffico in quel quadrante, che serve l'area di Boccea a di Casalotti, è in tilt. Su disposizione della polizia locale, è stata chiusa ai mezzi pesanti via di Boccea, all'altezza via Mattia Battistini. Atac ha così dovuto modificare il percorso delle linee 904-905-906-916-981-190F-916F-n904-nMA. Verso il centro, i mezzi passano da via di Boccea all'altezza di via Mattia Battistini, poi proseguono per via Mattia Battistini, via Ennio Bonifazi e via di Boccea. Temporaneamente sospese tre fermate.

Gli altri casi

Di recente molti sono i casi in cui l'asfalto ha ceduto. Emblematico il caso al Portuense, prima con la voragine in via della Magliana, poi quella che si è aperta in via Giannetto Valli. Poi ancora all'altezza di via Casilina, a Torpignattara.

Non è una novità che in quel quadrante di città ci sianostati degli avvallamenti così evidenti. L'area di via Zurla, quella della maxi voragine aperta ieri, non è lontana da via Zenodossio dove nel 2021 la strada collassò inghiottendo un suv Mercedes e una Smart. Le buche, tanto diffuse in città, in quella zona sono crateri.

Ma non finisce qui. Casi simili anche in via Salaria, all'altezza di via Catalani. Prima ancora, a marzo, in via delle Fornaci, all'altezza del civico 425. E ancora a Torrevecchia: anche in quel caso, prima il guasto idrico e poi la maxi voragine.