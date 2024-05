Un nuovo centro sportivo e collegamenti col GRA: "Interventi importanti per lo sviluppo di Casalotti"

Più vivibilità e viabilità per Casalotti. Su queste due direttrici si muove il lavoro dell’amministrazione del tredicesimo municipio che vedrà degli interventi importanti di riorganizzazione del quartiere della zona nord-ovest di Roma.

Il Comune di Roma si è riappropriato di alcune aree (strade e zone verdi) di via Casalotti 45 un punto nevralgico e strategico per tutto il quartiere. Infatti la strada sarà la via di accesso ad un nuovo centro sportivo municipale, al complesso di Borgo degli Ulivi e diventerà sbocco per collegare i cittadini al raccordo. Per quanto riguarda l’impianto sportivo inserito in una visione rivolta al sociale e alla cittadinanza avrà dei costi contenuti non essendo privato, mentre via di Casalotti diventare uno sbocco su via della Maglianella per andare sul raccordo.

“Questo tratto di strada è un pezzo strategico per lo sviluppo della zona di Casalotti” – dichiara a RomaToday Salvatore Petracca assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del municipio XIII che aggiunge – “Parliamo di interventi che riorganizzeranno la prospettiva degli abitanti del quartiere migliorando la vivibilità e viabilità dell’area”. I lavori infatti andranno ad influire positivamente sul traffico, alleggerendo la circolazione su via Boccea e allo stesso tempo si interverrà sulla salvaguardia del decoro con attività di contrasto all’incuria e all’abbandono delle aree verdi e di tutta la zona in cui risiedono oltre 56 famiglie e attività commerciali.

Un lavoro di squadra dunque per il futuro di Casalotti che ha visto collaborare il municipio XIII, compresa la commissione dei Lavori Pubblici presieduta dal consigliere Tony Mele e il Comune con Antonio Stampete presidente della commissione capitolina dei lavori pubblici.