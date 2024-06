Trasporto scolastico e parcheggi per disabili davanti la scuola a Casalotti: è scontro fra PD e M5S

Spostare i parcheggi dei disabili che si trovano davanti la scuola per installare una fermata del pullman di servizio scolastico. Questo tema emerso in una commissione congiunta dei Lavori Pubblici e Scuola ha accesso la polemica nel municipio XIII, con botta e risposta in cui non sono mancati attacchi pesanti riguardo i servizi l’istituto scolastico di via Casalotti 259.

La scuola e il trasporto scolastico

La scuola (materna e primaria) in questione si trova in vai Casalotti ed è la sede principale di una succursale che si trova a 500 metri di distanza. Quest’ultima, la succursale, può contare sul servizio di trasporto pubblico col pullmino che trasporta ragazzi disabili e non, al contrario del plesso centrale. Una situazione che preoccupa la dirigente scolastica, che vede la sede principale svuotarsi, con molti genitori che preferiscono iscrivere i figli e le figlie alla succursale.

Per venire incontri alle richieste della scuola, l’amministrazione dopo aver fatto un sopralluogo al quale hanno preso parte anche Roma Mobilità, Polizia Locale e la dirigente scolastica, sta studiando un piano per creare un’area di sosta del pullmino in modo da servire sia la scuola primaria che la scuola materna. “C’è la volontà di fornire alla comunità, alla scuola in questo caso un servizio aggiuntivo” – spiega a RomaToday Martina Bordi presidente della commissione scuola del municipio XIII – “Siamo in una fase primordiale, stiamo raccogliendo idee”.

L'attacco sui parcheggi e la replica

Fra le ipotesi paventate c'è la creazione di un'area di sosta del pullmino che comporterebbe lo spostamento di pochi metri però dei parcheggi per disabili presenti davanti la scuola. Ad opporsi con fermezza la consigliera Castagnetta. “Mi sono fermamente opposta a questa volontà politica, che preferisce relegare i disabili lontano dall'ingresso principale”– dichiara Castagnetta che aggiunge - “Iniziative come questa tengono lontano l’amministrazione dalla gente. Non c’è attenzione all’essere umano”. Ai nostri microfoni l’ex presidente del municipio specifica che se si andrà avanti sarà pronta a protestare insieme a diverse associazioni.

Alle accuse di rimozione dei parcheggi di disabili per far spazio al pullman, l’amministrazione municipale (a guida Partito Democratico) non ci sta. “Non è assolutamente vero” - precisa Bordi – “Se non viene assicurata l’accessibilità dei parcheggi disabili, la sosta non viene fatta”. La consigliera PD poi sottolinea: “Vogliamo aggiungere un servizio cittadinanza, senza togliere un diritto a chi spetta”.

"Nessuno toglie i posti per i disabili"

A RomaToday è intervenuta sul tema anche la presidente del municipio XIII Sabrina Giuseppetti. “La nostra è un’amministrazione di centro-sinistra e inclusiva e assicuro che nessuno vuole togliere i posti per disabili. Chiarisco poi che noi stiamo provando a capire se ci sono le condizioni per l’istituzione di un servizio di trasporto scolastico, le valutazioni tecniche toccheranno agli uffici predisposti” – dichiara la minisindaca che chiude– “Le parole della Castagnetta? Quello del trasporto scolastico è un tema delicato e importante, perché non se ne è occupata lei durante il suo mandato?”.