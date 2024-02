A Casalotti nascerà una nuova scuola superiore

Otto milioni di euro per la realizzazione di una nuova scuola. Questo è l'annuncio che fa Antonio Stampete presidente della commissione capitolina lavori pubblici riguardo il nuovo edificio che sorgerà in via del Forno Saraceno.

I cittadini del quadrante Casalotti, Selva Candida, Casal Selce, La Storta da tempo chiedevano degli interventi al riguardo sul territorio vista la mancanza di un istituto. Adesso nella zona nord-ovest di Roma nascerà dunque una scuola superiore che sarà un luogo di ritrovo e di istruzione per i ragazzi dell'area, nonchè segnale importante per il futuro del quartiere.

"Un impegno preso in campagna elettorale insieme al sindaco Roberto Gualtieri che ringrazio. Ora avanti con la fase operativa di realizzazione" - - ha scritto sui social Stampete al termine della riunione operativa con Daniele Parrucci Consigliere di Roma Capitale e Vice Presidente Commissione Lavori.