Il mercato di via Urbano II non ci sarà più. Rinascerà a Forte Boccea

Il mercato di via Urbano II verrà spostato e dopo sessant'anni di collocazione in sede impropria verrà ricollocato in un plateatico nuovo di zecca. Si troverà nell'area esterna a Forte Boccea, uno dei 15 edifici fortificati di Roma, realizzato alla fine del XIX secolo e in stato di totale abbandono. La giunta Gualtieri ha approvato l'acquisizione a titolo gratuito dal Demanio e con 2 milioni di euro recupererà il Forte.

Lo spostamento del mercato di via Urbano II

Una notizia accolta come poche dall'amministrazione del XIII municipio, territorio in cui si colloca il Forte e l'attuale mercato di via Urbano II. La presidente Pd, Sabrina Giuseppetti, ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Non ho esitazione nel dire che si tratta di un passaggio storico. Da 60 anni quel mercato è su sede impropria con disagi per gli operatori commerciali, la viabilità ed il decoro urbano. Già in campagna elettorale mi ero impegnata nel dire che avrei fatto quanto nelle mie possibilità per risolvere tale questione".

Una struttura removibile con un parcheggio pubblico

Come anticipato dagli assessori capitolini a patrimonio e urbanistica, Tobia Zevi e Maurizio Veloccia, il mercato di Forte Boccea sarà temporaneo, quindi senza strutture fisse, a parte la pavimentazione e alcuni banchi che saranno montati e smontati su piazzole attrezzate con la predisposizione di allacci alle utenze. Sono previsti parcheggi per i clienti del mercato ma potrà essere utilizzato dai residenti anche nelle ore al di fuori delle attività commerciali.

Giuseppetti (XIII mun): "Obiettivo che rappresenta un importante risultato"

"Ora il progetto diventa una realtà - prosegue Giuseppetti -. Ssi riuscirà a dare una nuova veste al Forte Boccea, che diventerà una piazza vivibile per tutta la cittadinanza, dove potranno trovare luogo diverse attività municipali e l'intero quadrante riacquisterà la giusta dimensione urbana con la garanzia della tutela e della qualità della vita ai residenti. Non posso non ringraziare il sindaco Roberto Gualtieri per aver sostenuto, sin dall'inizio questo progetto, e gli assessori capitolini che si sono adoperati sinergicamente per il raggiungimento di questo obiettivo che rappresenta un importante risultato per il Municipio e per tutta la città, vista la sua portata e la sua valenza cittadina".