Al mercato Borgo Ticino di Casalotti apre lo sportello anagrafico

Un passo importante per i cittadini di Casalotti che da oggi potranno richiedere la carta d’identità elettronica direttamente nel proprio quartiere senza recarsi all’ufficio anagrafico di via Aurelia 470. Infatti presso il Punto Facile (box 22) del mercato rionale Borgo Ticino (via Borgo Ticino 72) è entrato in funzione lo sportello anagrafico decentrato.

L’apertura dello sportello è stata resta possibile dopo l’approvazione nel 2022 da parte del Consiglio municipale di una mozione firmata da Aurelio in Comune per il rilascio della CIE presso il box 22 del mercato di Casalotti. L’attività permetterà al municipio di rilasciare un numero più elevato del documento fornendo e garantendo ai cittadini un servizio importante di prossimità.

"È un servizio in più che abbiamo voluto dare ai cittadini e lo abbiamo inserito nel mercato di Via Borgo Ticino anche con l’ottica di rafforzare il ruolo che i mercati devono avere nei nostri quartieri. Un ottimo risultato di cui ringrazio gli uffici del municipio XIII in particolare le impiegate e gli impiegati dell’ufficio anagrafico per la disponibilità” – dichiara Sabrina Giuseppetti presidente del municipio XIII presente all’inaugurazione del nuovo sportello anagrafico decentrato.

Lo sportello sarà aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. I cittadini che desiderino usufruire dello sportello di Casalotti dovranno comunque prenotarsi presso il portale del Ministero dell’Interno.

“Un lavoro eccezionale dell’amministrazione e degli uffici del servizio anagrafico del nostro municipio” - commenta in relazione all’apertura dello sportello anagrafico, Enrico Granata presidente della Commissione Personale del municipio XIII – “Nel 2023 il nostro municipio ha emesso circa 20.000 carte di identità e riesce a lavorare le pratiche delle residenze in pochissimi giorni, frutto di una sinergia positiva e costruttiva”.

Soddisfazione da parte di Lorenzo Ianiro e Maristella Urru, consiglieri di Aurelio in Comune: “Un modo non soltanto di avvicinare le istituzioni a chi vive nei quartieri più periferici del municipio, ma anche di rilanciare il ruolo dei mercati rionali come luogo di socialità, aggregazione e offerta di servizi di prossimità. Un traguardo che avvicina i nostri quartieri a quel concetto di 'città dei 15 minuti' caro all'amministrazione Gualtieri, e che ci auguriamo possa essere replicato, presto, anche in altri aree del nostro territorio".