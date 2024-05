Spartitraffico pericolosi: intervengono i volontari di FdI. "Assurdo che l’amministrazione non intervenga"

Erba alta, incuria, bisce e vipere. Questa è la fotografia delle aree verdi al centro degli spartitraffico a Collina delle Muse, Casal Selce e Boccea, che hanno spinto i residenti a richiedere un intervento per la manutenzione e per la propria sicurezza.

L’amministrazione locale sta svolgendo diversi interventi di diserbo e sfalcio per il territorio del tredicesimo, ma nei quartieri sopra citati non sono stati ancora interessati gli spartitraffico (il 5 aprile 2024 si sono svolti delle operazioni di diserbo in alcuni marciapiedi a Colline delle Muse, ndr). Una programmazione non gradita ai residenti che protestano. “È qualcosa che si ripete, ciclica, ogni anno la stessa storia. Quando si trascura così diventa tutto pericoloso” – commenta Eva una residente a Collina delle Muse riguardo la situazione di non cura del verde – “L’anno scorso ci dicevano che non c’erano fondi, ora invece non rispondono nemmeno alle mail. Spesso ci pensiamo noi cittadini, volontari ma ora siamo stanchi di questo contributo extra”. Ad intervenire per dare supporto e una mano concreta alla popolazione ci ha pensato il gruppo di Fratelli d’Italia del municipio XIII. Muniti di decespugliatore i consiglieri Marco Giovagnorio e Simone Mattana (capogruppo FDI in municipio) hanno pulito le aree verdi con un occhio di riguardo in prossimità degli attraversamenti pedonali dove l’erba alta mette a rischio l’incolumità degli automobilisti e pedoni.

“Anche quest’anno abbiamo registrato, in tutto il municipio, ritardi sul diserbo e sullo sfalcio dell’erba. Ogni giorno i cittadini ci inviano foto indecorose sullo stato dei marciapiedi e degli spartitraffico. Con l’iniziativa di oggi abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza ai cittadini dei quartieri di Collina delle Muse, Casal Selce e via Boccea, ormai abbandonati al degrado, nella speranza di sensibilizzare le istituzioni a programmare interventi che possano evitare queste condizioni di degrado” – è il commento di Giovagnorio a RomaToday.

L’intervento è stato gradito dalla cittadinanza. “Buona azione. Hanno cercato di tamponare nel migliore dei modi ma è assurdo che l’amministrazione non intervenga” – conclude Eva dopo l’intervento di FdI.