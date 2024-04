Sega i parapedonali per parcheggiare sul marciapiede

Ha segato i parapedonali per poter parcheggiare l’auto sul marciapiede. Questa è la fotografia di inciviltà e vandalismo che arriva da Casalotti e denunciata da diversi residenti.

Ci troviamo su via Boccea dove circa un anno fa con un lavoro sinergico fra municipio e comune, è stata rifatta tutta la segnaletica, l’attraversamento pedonale e sono stati installati i parapedonali per salvaguardare i pedoni e come deterrente contro il parcheggio sul marciapiede. Una spesa però vanificato dal vandalo che ha segato l’archetto creandosi uno spazio di parcheggio vietato dal codice della strada e non e sistematicamente già occupato.

“È una vergogna, un gesto incivile” – commenta il consigliere del tredicesimo municipio Tony Mele (Partito Democratico) – “Sono stati spesi soldi pubblici, dei contribuenti per la realizzazione di questi parapedonali e adesso altri dovranno essere spesi per essere rimessi il prima possibile. Spero che nessuno li tolga più”.

A rendere ancora di più irreale la situazione il fatto che dall’altra parte della strada di via Boccea, c’è un parcheggio con 100 posti disponibili.