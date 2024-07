Una nuova scuola superiore nel comprensorio Casalotti-Mazzalupo. "Evento storico"

Quindici aule, due laboratori, un playground e 350 studenti. Questi sono i numeri della nuova scuola superiore che nascerà in via del Forno Saraceno nel comprensorio Casalotti-Mazzalupo.

Una notizia accolta con entusiasmo dai residenti della zona che da anni accusano una carenza di plessi scolastici e chiedevano l’intervento delle istituzioni. La scuola del quartiere sarà realizzata in 18 mesi grazie agli 8 milioni di euro provenienti da fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

“Un risultato che definirei storico con 8 milioni di euro per la realizzazione dell’edificio scolastico che finalmente doterà anche i quartieri più periferici come Casalotti e Selva Candida di una scuola superiore” – ha commentato Sabrina Giuseppetti presidente del tredicesimo municipio.

Dopo l’approvazione dell’Assemplea Capitolina adesso seguiranno le fasi di progettazione e realizzazione dell’opera. “È un giorno importante, in Assemblea Capitolina abbiamo approvato la delibera per dare alla città Metropolitana il terreno per la costruzione della scuola superiore a Casalotti! La città metropolitana ha stanziato ben 8 milioni per la realizzazione del plesso scolastico che ospiterà ben 350 ragazzi. Ora avanti con il completamento della progettazione e poi la realizzazione. Grazie al delegato alla scuola Daniele Parrucci e al Sindaco Roberto Gualtieri per aver accolto la mia richiesta e quella di un quadrante di quasi 100 mila abitanti ancora sprovvisto di una scuola superiore” – sono le parole di Antonio Stampete presidente della commissione capitolina lavori pubblici che già lo scorso febbraio aveva annunciato l’impegno già preso in campagna elettorale.