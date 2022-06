Rio Galeria, terminati i lavori: ridurranno il rischio di esondazioni

Sono terminati gli interventi di manutenzione straordinaria sul Rio Galeria. Il fosso, un affluente destro del Tevere, attraversando il quadrante nord occidentale della Capitale, nel suo percorso intercetta molti corsi d’acqua.

L'intervento sul fosso

L’intervento, del valore di un milione e quattrocentomila euro (iva inclusa) ha riguardato la zona che va da via Castellamonte, nella zona di Boccea, fino a via Pantan Monastero. “Questi lavori – ha dichiarato il presidente del Consorzio di bonifica litorale nord, Niccolò Sacchetti – mitigheranno il rischio di esondazioni nel tratto individuato in sinergia con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, con una puntuale manutenzione consistente nell’eliminazione, della folta vegetazione esistente, spesso arborea, limitante la sezione di deflusso, dei diffusi interrimenti e nella pulizia di alcune luci di ponti intasate da tronchi d’albero ed altri materiali”.

Contro il rischio esondazioni

Come ha chiarito il numero uno del Consorzio di bonifica del litorale nord, le criticità descritte “unitamente ad un’area ampliamente antropizzata, presentavano un rischio troppo grande sia per i cittadini che per i loro beni che, grazie alle risorse del Fondo sviluppo e coesione, come Consorzio di bonifica, siamo riusciti a limitare.” I lavori, da progetto esecutivo, si sono protratti per circa 270 giorni. Il fosso, nel tratto descritto, si presenta ora con le sponde bonificate dalla vegetazione infestante.

La zona d'intervento

“Le criticità idrauliche dovute allo stato di manutenzione e ai molteplici attraversamenti viari – ha sottolineato il direttore generale del CBLN, Andrea Renna – sono la riprova dell’importanza strategica di questo piano di manutenzione straordinaria che interessa un tratto che si estende per 6,7 km e si conclude con la realizzazione di una scogliera in pietra calcarea a valle del ponte di Via Pantan Monastero, propedeutica all’aumento della sicurezza degli argini del Fosso Rio Galeria.”