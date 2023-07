Torna la raccolta di rifiuti speciali Roma ovest

Domenica 2 luglio 2023 nel municipio XIII si terrà un nuovo appuntamento con la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti.

Per l’occasione sarà attiva e a disposizione dei residenti, dalle ore 07:30 alle 12:00 in via Borgo Ticino (angolo via Ovada parcheggio adiacente al mercato) un’isola ecologica.

Lì i cittadini potranno disfarsi dei propri rifiuti ingombranti e RAEE. Saranno accettati oggetti in legno, metallo, divani, materassi, lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, oli vegetali e toner.

Non si potranno consegnare invece inerti, calcinaccio e olio motore.