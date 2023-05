La raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti nel municipio XIII

Domenica 4 giugno 2023 nel municipio XIII si svolgerà la raccolta straordinaria e gratuita di materiali ingombranti, particolari e RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Per l’occasione sarà allestita un’isola ecologica mobile che sarà operativa dalle ore 08:00 alle ore 12:30 in via Ponzone, zona Casal Selce. I cittadini potranno consegnare oggetti in legno, metali, ingombranti, RAEE, lampade, batteria auto, pile, vernici, solventi, olio vegetali, toner, farmaci, calcinacci e olio motore.