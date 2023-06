La raccolta fondi per la cagnolina aggredita da un pitbull sull'autobus 904

Sabato 17 giugno sulla linea 904 in via Boccea (altezza via don Carlo Gnocchi) un pitbull ha aggredito Aurora, la cagnolina di Marea Mammano e la padrona ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per salvare e aiutare il cane che ha subito l'aggressione.

Aurora è stata portata al Centro Veterinario Gregorio VII in sala operatoria col corpo completamente lacerato, con quattro costole spezzate (una è stata asportata) e un polmone con contusione grave, due drenaggi e col supporto per l'ossigeno.

“Chiedo supporto a chiunque legga queste parole perché ogni singola scelta veterinaria fatta fino ad ora sembra quella giusta, ed i costi sono altissimi, ma so che ne vale la pena, fino all'ultima possibilità. Probabilmente sarà sottoposta ad un secondo piccolo intervento" scrive la padrona messinese di 24anni spesso in viaggio come volontaria nei Santuari per animali.

Dal lancio della campagna, la raccolta ha già raccolto 5.800 euro. Chi volesse contribuire potrà raggiungere la raccolto a questo link.