Il poliambulatorio diventa la Casa della Comunità di Casalotti. Avviati i lavori

Il Poliambulatorio di Via Boccea 625 si trasformerà nella Casa della Comunità di Casalotti, col quartiere che per la prima volta nella sua storia potrà contare su tale presidio sanitario. Una buona notizia per i residenti felici della nascita della CdC (Casa della Comunità).

La Casa della Comunità

La realizzazione della Casa della Comunità in via Boccea 625 rientra nella Missione 6 del Pnrr per il Lazio che prevede la nascita di 60 CdC nelle Asl Roma 1, 2 e 3 per un totale di 63,6 milioni di euro. La Casa della Comunità sarà un presidio sanitario pubblico e offrirà ai cittadini un punto di accesso all’assistenza sanitaria locale. Fra le attività offerte ci sono: visite mediche, gestione di patologie croniche, prescrizioni di farmaci, accesso a servizi sanitari e sociali. Obiettivo della struttura sarà quello di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini.

Nella CdC sarà presente personale medico e infermieristico dotato di strumenti diagnostiche per visite e screening. Figura chiave sarà l’infermiere di famiglia.

"Una ristrutturazione e un potenziamento di servizi nel quartiere, sicuramente un vantaggio!" - è il commento unanime dei residenti di zona.

Attività sospese

Per eseguire i lavori, iniziati il 15 aprile, di trasformazione del poliambulatorio di via Boccea 625 in Casa della Comunità alcuni servizi sanitari saranno momentaneamente trasferiti in altre sedi. Nello specifico:

Le attività di Gastroenterologia sono spostate presso il Poliambulatorio Boccea 271 (via di Boccea, 271);

Le attività di Otorinolaringoiatria sono spostate presso il Poliambulatorio San Zaccaria Papa.

I cittadini potranno continuare a recarsi al poliambulatorio per usufruire del centro vaccinale; ecografie e dello sportello CUP/Cassa.