Torrevecchia, parco rimesso a nuovo: verde e giochi tra le case popolari

A sette mesi dall’avvio del cantiere si è conclusa la prima fase del progetto per la rinascita del Parco Commendone: due ettari di verde tra gli edifici di edilizia residenziale pubblica che il Comune ha riacquisito dall'Ater.

Torrevecchia: la rinascita del Parco Commendone

“Dopo un’attesa lunga decenni, i cittadini di Torrevecchia possono iniziare ad usufruire di un nuovo parco attrezzato. È stato un percorso lungo e faticoso, e che ha visto coinvolti direttamente i cittadini in un percorso partecipato per la definizione del progetto” - ha scritto in una nota l’assessore all’Ambiente del Municipio XIII, Emanuele Penna. Oltre tre anni di gestazione tra passaggi burocratico-amministrativi, ricerca ed assegnazione dei fondi, primi lavori di messa in sicurezza come la rimozione dei vecchi pali della luce, “non funzionanti e pericolosissimi poiché in stato avanzato di degrado”, e la rimozione dell’area giochi esistente “uno spazio fatiscente, risalente agli anni 80”.

Spazio a nuove alberature, illuminazione e giochi per i bambini: al Parco Commendone “l’area ludica - sottolinea Penna - è una delle più innovative del Comune di Roma”. I ciliegi da fiore daranno quel tocco orientale all’affaccio dei palazzoni Ater.

“I residenti delle case popolari di Torrevecchia, nel Municipio XIII, hanno dovuto vedere per troppo tempo dalle loro finestre due ettari di terreno abbandonati e non curati a dovere. Non sarà più così” - aveva detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in visita al cantiere nel primi giorni di attività.

Una ciclabile per il sistema parco di Torrevecchia e Boccea

Per il Parco Commendone non solo riqualificazione di verde, arredi, luci e area ludica: previsto il collegamento con i vicini parco Nicholas Green e Collinetta Boccea. “Stiamo lavorando per far partire la seconda fase ed il progetto di ciclabile che - ha ricordato l’assessore Penna - metterà in connessione le tre aree del Sistema Parco”.