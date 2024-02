Parco della Cellulosa: riqualificazione e sicurezza, il futuro del polmone verde di Casalotti

Il Parco della Cellulosa polmone verde del territorio del tredicesimo municipio rientra all’interno del progetto di rigenerazione arboreo del Comune di Roma “100 parchi”.

La riapertura del parco

Lo scorso maggio 2023 il parco di 90 ettari, attraversato dal rio galeria che si sviluppa tra Casalotti, Selva Candida, Selva Nera e Casal Selce è stato riaperto al pubblico. Un restyling importante antipasto della grande riqualificazione. “È solo l’inizio di una grande progetto di riqualificazione di tutto il parco. Un’area di grande pregio ambientale, agroforestale e paesaggistico, strappata al degrado, che finalmente sarà fruibile dai cittadini” aveva dichiarato il sindaco Gualtieri. Parole confermate dall’assessora all’ambiente del municipio XIII Cinzia Giardini e dai fatti, col progetto 100 parchi.

Il progetto 100 parchi

Quasi tre milioni di euro è lo stanziamento previsto nel piano degli investimenti del Comune (2024-206) per quanto riguarda il Parco di Casalotti. Il progetto prevede la rigenerazione la cura di alberature, il ripristino dei percorsi e contestualmente l’allestimento di attrezzature per attività ludiche e fitness. “Il giorno dell’inaugurazione è stato solo l’inizio di un percorso importante. Continua il lavoro dell’amministrazione per un parco sempre più appetibile per la fruizione completa dei cittadini “- dichiara a RomaToday l’ass. Giardini che aggiunge – “Parliamo di polmone che richiede interventi importanti e costanti”.

Gli interventi e la sicurezza

Fra gli interventi previsti dunque la cura di diversi esemplari di alberi che devono essere curati e salvaguardati, interventi di pulitura e bonifica della vegetazione e l’installazione di area giochi e fitness per un parco fruibile da tutti. Un altro tema importante per il parco è quello della sicurezza. Di recente proprio nel parco di Casalotti la banda del furgone bianco ha assalito una donna nel tentativo di rubarle il cane. Al riguardo sulla possibilità di installare delle telecamere l’ass. Giardini ha risposto: “Non fa parte del progetto. Credo che il tema sicurezza riguardi il fatto che il parco sia vissuto costantemente e presidiato da chi di dovere. All’interno dell’area ad esempio c’è la polizia di stato con il suo reparto a cavallo. Penso un presidio sia un deterrente per chi voglia commettere attività criminali. A questo va aggiunta anche un’attenzione maggiore da parte delle guardie zoofile che il comitato di promotore del parco ha sensibilizzato per un intervento sul territorio per far si che le perosne siano educate a portare a spasso gli animali nel rispetto di chi fruisce del parco”.

L’assessora ci spiega che gli interventi non avranno un percorso lungo ma per avere la completa riqualificazione ci saranno da aspettare i tempi tecnici: “Adesso aspettiamo le prossime settimane, il progetto lo conosciamo, ma ci sono i tempi tecnici da aspettare”. Intanto sabato 2 marzo in occasione della Festa dell'Albero il Comitato Promotore del del Parco piantumerà 8 alberi di Quercus Ilex.