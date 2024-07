Odore acre e tossico a Casalotti. "Temiamo per la nostra salute"

“Siamo disperati”. Questo è il grido di allarme lanciato da diversi residenti di Casalotti che denunciano dei roghi tossici che sta comportando svariati disagi ai cittadini.

Fastidi fisici, salute non garantita e impossibilità di dormire. Questi sono alcuni dei problemi che stanno riscontrando diversi residenti del quartiere a causa di una puzza, un odore di bruciato, tossico che puntualmente colpisce l’area fra le 02:00 e le 04:00. “È una storia che va avanti da anni (dal 2017, ndr)” – dichiara Salvatore De Rubis cittadino e portavoce de residenti di Casalotti – “Non è roba organica, è un odore tossico che sta facendo star male diverse persone. Temiamo per la nostra salute, non riusciamo nemmeno a dormire”. Il disagio è avvertito prevalentamente l'estate quando i cittadini dormono con le finestre aperte ed è avvertito in diverse vie del quartiere da via Baveno a via della Cellulosa al vicolo di Casalotti e addirittura viene avvertite in alcune aree di Selva Candida. “Abbiamo fatto segnalazioni a Carabinieri, Comune, Municipio ma nessuno ci sa dare una risposta e portare una soluzione e noi restiamo così nel disagio più totale. Invito tutti i cittadini a farsi avanti per questa situazione” – aggiunge sconsolato il residente.

A giugno 2024, Arpa Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) ha comunicato ai cittadini un suo intervento per aiutare la popolazione ad individuare la provenienza di questi roghi e risolvere la questione.

Il mistero sulla provenienza di questo odore tossico ("Si vede una leggera nebbia e poco più" confermano i cittadini") perdura da anni e ancora non ha una soluzione. Ad oggi fra i cittadini campeggia la supposizione di insediamenti o impianti abusivi per lo smaltimento di determinati materiali. Ma queste restano solo ipotesi, al contrario dell'odore acre che accompagna le notti dei residenti di Casalotti.