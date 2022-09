Da Casal Selce a Boccea, restyling per le strade di Roma ovest

Con l'apertura del cantiere a via di Casal Selce il 1° settembre si è inaugurata una nuova stagione di lavori stradali nel XIII municipio, proseguita con l'inizio di quelli in via Boccea la sera del 5 settembre.

Il restyling riguarderà il tratto a partire da piazza Irnerio, con asfalto e cordolo che verranno completamente rifatti. I lavori, come fa sapere la presidente del XIII Sabrina Giuseppetti "sono svolti da Anas per conto di Roma Capitale".

"Andranno avanti almeno fino all’incrocio con via Mattia Battistini - continua la minisindaca - poi ancora per i tratti più ammalorati fino ad arrivare in zona Casalotti per la messa in sicurezza del tratto all’altezza di Via della Maglianella. I lavori si svolgeranno dalle 22.00 alle 06.00 fino al completamento". La scelta, come succede anche in altri quadranti di Roma - per esempio all'Eur - è mirata a non interrompere la viabilità diurna in un periodo di ritorno a lavoro e riapertura delle scuole.