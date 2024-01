Selva Candida, a via i lavori per il nuovo asfalto

Nel tredicesimo municipio, zona Selva Candida, sono iniziati i lavori di miglioramento del manto stradale con la posa del nuovo asfalto a partire da via Selva Candida.

Nello specifico si sono avviati gli interventi di fresature e del sottofondo, mentre lunedì 15 gennaio sarà il turno del “tappetino”. Per tutto il mese in corso i lavori si allargheranno in diverse strade del quadrante Casalotti a cui seguiranno seguirà le operazione per la nuova segnaletica stradale.

“È La realizzazione di un lavoro importante programmato in questi due anni di amministrazione, un lavoro fatto di ascolto della cittadinanza, riunioni, sopralluoghi con l’ufficio tecnico del municipio” – sono le parole sui social di Salvatore Petracca, assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del municipio XIII.