Più traffico e meno sicurezza stradale: cittadini di Val Cannuta contro il cambio di viabilità

A distanza di un anno il cambio della viabilità di via Cardinale Oreglia nel tredicesimo municipio non è stato gradito ai cittadini. Realtà di quartiere e residenti si sono infatti uniti lanciando una raccolta firma per ripristinare i sensi di marcia e la mobilità dell’area.

Il cambio della viabilità

A luglio 2023 il municipio ha predisposto e attuato il cambio di viabilità di Via Cardinale Oreglia. La strada che collega Via Boccea con Circonvallazione Cornelia è da allora diventata a senso unico in direzione di via Paracciani (a partire da via Boccea, ndr) e ed è stato invertito il senso di marcia nelle vie Paracciani e via Cardinale Caprara.

Le lamentele dei cittadini

La mossa dell’amministrazione ha subito fatto storcere il naso ai residenti che hanno lamentato in questo anno un traffico ancora più intenso su via Boccea (venendo a mancare l’uscita su via Paracciani verso Battistini) a discapito della sicurezza stradale. "Questo cambio dei sensi di marcia ha avuto l'effetto urbanisticamente prevedibile di creare disagi sulla circ. Cornelia" - dichiara a RomaToday Laura Buttari del Comitato Boccea -"Tutti quelli che andavano verso via Battistini adesso devono fare tutto un giro tortuoso intorno alla scuola per riprendere la strada che portava direttamente su via Battistini. Non c'è più una via breve".

Ad oggi sono già più di 500 firme raccolte dal Comitato di Boccea che oltre al ripristino della mobilità precedente richiedono anche la sperimentazione di una strada scolastica tratto di via Cardinal Oreglia compreso tra via Caprara e via Paracciani perchè oltre al traffico intenso il quadrante, a detta del comitato soffre di una sicurezza stradale sempre più ridotta. "I ragazzi che escono da scuola devono fare i conti con le auto che sfrecciano anche perchè non c'è un riduttore di velocità. Ma la sicurezza riguarda anche i normali pedoni infatti nella parte finale di Cardinal Caprara parte che incorcia via Urbano II diventa a doppio senso e senza marciapiede. Pericolosissimo" - aggiunge Buttari.

L’opposizione

Ad opporsi in prima battuta al cambio della viabilità e a supportare i cittadini sono stati Claudia Finelli e Lorenzo Ianiro rispettivamente consiglieri di Azione e Aurelio in Comune e componenti della commissione mobilità nel tredicesimo municipio.

“Sostengo l'iniziativa dei cittadini perché il cambio di viabilità di via Piaracciani e via Cardinal Caprara è stato un atto di prepotenza nei confronti di una intera collettività, che beneficiava della viabilità precedente, a vantaggio di pochi” – dichiara Finelli– “Era necessario lo spostamento dei cassonetti da via Cardinal Caprara, ancora oggetto di degrado, ma non invertire i sensi delle due strade. Adesso via Boccea è sempre più intasata per lo più con un altro semaforo”. La consigliera di Azione attacca duramente l’amministrazione locale a guida dem: “Ignorano il volore dei cittadini così come hanno ignorato la mia contrarietà da architetto urbano e membro della commissione mobilità. Mi chiedo come abbia fatto il dipartimento mobilità comunale ad avallare questa modifica alla viabilità”.

Per Ianiro la scelta della giunta municipale è un controsenso. “Siamo a supporto dell’iniziativa popolare. Avevano promesso una migliorata viabilità automobilistica, fluidificazione del traffico e miglioria della condizione dei parcheggi ma non si è verificato nulla di questo. Anzi, la vivibilità pedonale e la sicurezza dell’area molto frequentata per via della presenza dei negozi e della scuola sono peggiorate. Il controsenso è nel proporre l’idea di una città a misura dell’automobile e non della vivibilità e mobilità dolce dei territori”.

Ai consiglieri di Azione e Aurelio in Comune si aggiunge anche Marco Giovagnorio di Fratelli d’Italia che attacca la giunta: “Le centinaia di firme depositate per chiedere il ripristino della viabilità nel quadrante di via Cardinal Oreglia sono la testimonianza che, nel municipio XIII, le scelte vengono calate dall’alto senza una logica e senza un necessario coinvolgimento delle parti sociali nei processi decisionali”.