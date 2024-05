"Boccea vuole più sicurezza": cittadini in piazza e ora arrivano le sentinelle civiche

Maggiore sicurezza per Boccea. Questo hanno chiesto i residenti di zona scesi in piazza a Largo Pier Francesco Scarampi, nella giornata di venerdì 10 maggio, stanchi dei vari problemi riscontrati nel territorio.

I cittadini e commerciati del quartiere lamentano la situazione di microcriminalità che proliferà nell'area del tredicesimo municipio soggetta a furti, spaccio, degrado e aggressioni. Portavoce, sostenitore e promotore della protesta Daniele Giannini ex presidente del municipio XIII e dirigente regionale della Lega che ha lanciato la raccolta firma (già sottoscritta da più di un centinaio di persone) per chiedere interventi di sicurezza al municipio, Comune, questura e prefettura di Roma.

"Un preciso segnale d'allarme e un faro acceso sulla zona di Boccea che non si spegnerà anzi" - dichiara Giannini che annuncia la formazione di sentinelle civiche per la zona.

"Ci devono ascoltare e devono intervenire affinché questo quadrante della città torni a vivere nella normalità. Una normalità fatta di cittadini sicuri a passeggiare nel proprio quartiere, di commercianti che non debbano essere aggrediti, come accaduto, solo perché invitano dei vagabondi a non 'ciondolare' davanti alle attività, infastidendo i clienti, una normalità fatta di ragazze che possono tornare a casa la sera senza aver paura di essere scippate o molestate. Non ci stancheremo di metterci la faccia e oggi, dietro a questo striscione che invoca sicurezza, siamo in tanti, con la certezza che sempre più uomini e donne di Boccea non si volteranno più dall'altra parte e scenderanno con noi in strada, alle prossime occasioni, per dire basta e, a testa alta e insieme, tentare di salvare il nostro territorio" - conclude l'ex presidente del tredicesimo municipio.