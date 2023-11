Continuano gli interventi di cura per l’ambiente nella Capitale

I Ministri Volontari di Scientology di Roma, dopo essere tornati da Firenze per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione, hanno organizzato come di consuetudine un altro intervento di riqualificazione della Capitale. I volontari dalle magliette gialle si sono incontrati sullo svincolo di Via Boccea per il Grande Raccordo Anulare per l’attività di raccolta rifiuti e sistemazione del verde. In totale il gruppo ha raccolto 6 sacchi di indifferenziata e 150 bottiglie di vetro trovando cartacce, lattine, plastica, foglie secche e molto altro. Il Programma dei Ministri Volontari (VM) è stato lanciato più di trent'anni fa, in risposta ad un appello fatto da L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology “Se a qualcuno non piacciono: il crimine, la crudeltà, l’ingiustizia e la violenza di questa società, può fare qualcosa per porvi rimedio. Può diventare un MINISTRO VOLONTARIO ed aiutare a civilizzarla, portando coscienza, gentilezza, amore, libertà dalle sofferenze, instillando fiducia, decenza, onestà e tolleranza”. Le iniziative continueranno nei prossimi week-end. Chiunque abbia a cuore questo tema può partecipare chiamando il numero 347.074.8422 (Mario) o può scrivere un’e-mail all’indirizzo ministrivolontariitalia@gmail.com . Ufficio Stampa Ministri Volontari di Scientology di Roma Tel: 347.074.8422 Email: ministrivolontariitalia@gmail.com Sito web: www.ministrovolontario.it