La Farmacia Comunale chiude la notte. "Intervenga il sindaco"

Nel municipio XIII torna in primo piano la situazione legata alla chiusura anticipata della farmacia comunale di Casalotti. Una situazione che ha gettato nel panico e infastidito molti residenti di zona con la presidente del tredicesimo, Giuseppetti che è scesa in campo in prima persona per ascoltare e supportare le richieste dei cittadini.

La farmacia, prima h24, serve non solo la zona di Casalotti ma anche Selva Candida, Selva Nera, Casal Selce, Mazza Lupetta. Dal 25 aprile 2024, il presidio segue il turno 07:30-23:00. Un cambio di orario che ha subito fatto mobilitare la cittadinanza con una raccolta firme per ripristinare il turno di ventiquattr’ore. Stando a quanto raccolta da RomaToday la motivazione è da ritrovare nella mancanza di personale e nel fatto che nella fascia oraria notturna la farmacia è poco frequentata. “La farmacia è un servizio pubblico e non segue le regole di mercato e quindi per non venir meno al concetto di servizio pubblico deve funzionare anche per utenza minima” – ha commentato ai nostri microfoni Sabrina Giuseppetti che ha aggiunto - “Ho scritto al presidente di Farmacap per sentire le sue ragioni e contatterà la segreteria del sindaco per sapere se ne sono informati. È questione delicata per un servizio importante per tutta la comunità”.

Il tema domani sarà discusso anche in consiglio con una mozione che porta la firma dei consiglieri PD Enrico Granata, Tony Mele, Martina Bordi e Giovanni Bramante. Gli esponenti del Partito Democratico (che da subito si è espresso a sostegno delle richieste della popolazione) chiederanno l’attivazione di contatti presso il sindaco Gualtieri e all’assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie Barbara Funari per scongiurare la chiusura notturna della farmacia comunale e quindi ripristinare il servizio h24.

“Le farmacie comunali, rappresentano un importante punto di riferimento sociale. Riteniamo che sia fondamentale che questo presidio sia aperto H24 e chiediamo all'azienda Farmacap di fare un passo indietro" – è il commento del consigliere Granata.