La farmacia comunale mette fine al servizio notturno. La rabbia dei residenti

Un servizio di prossimità in meno per i residenti di Casalotti. Parliamo della farmacia comunale di piazza Ormea che ha detto basta al servizio notturno. Una scelta che ha sorpreso i cittadini quanto le istituzioni del territorio che vogliono far luce sulla vicenda che ha scosso e non poco molti residenti.

Dallo scorso 25 aprile la farmacia comunale, un punto di riferimento per molti cittadini e serviva persone non solo di Casalotti ma anche di quartieri limitrofi quali Selva Candida, Selva Nera, Casal Selce, Mazza Lupetta, segue il turno 07:30-23:00 chiudendo la notte. Un brutto colpo per la cittadinanza che si è subito attivata con una raccolta firme per richiedere l’apertura notturna dell’esercizio.

“Chiudere un servizio pubblico su un territorio non è banale, soprattutto in un quartiere come Casalotti” – dichiara Sabrina Giuseppetti presidente del municipio XIII intervenuta sulla questione – “Mi rammarica che non c’è stata comunicazione con le istituzione”.

Secondo quanto raccolto da RomaToday alla base della sospensione del servizio notturno della farmacia ci sarebbero diverse motivazione dai pochi accessi degli utenti in orario serale allo scarso organico che non permetterebbe di coprire il turno. La minisindaca ai nostri microfoni sottolinea: “La farmacia è un servizio pubblico e non segue le regole di mercato e quindi per non venir meno al concetto di servizio pubblico deve funzionare anche per utenza minima”. La promessa di Giuseppetti alla popolazione è quella di far luce sulla vicenda: “Ho scritto al presidente di Farmacap per sentire le sue ragioni e contatterà la segreteria del sindaco per sapere se ne sono informati. È questione delicata per un servizio importante per tutta la comunità”.

Il malumore della cittadinanza è vivo e presente visto che il quartiere perde così un altro servizio di prossimità. Non tutti però ne fanno un dramma. “Ovviamente c’è malcontento e il disservizio così si crea” – commenta un cittadino della zona – “però considerando che fanno fino alle 23:00 può essere un buon compromesso”.