È morto Padre Gaetano Greco fondatore di Borgo Amigò e Pastificio Futuro

Casalotti piange la scomparsa di Padre Gaetano Greco, il sacerdote punto di riferimento del territorio che tanto ha fatto per tutta la comunità e per i giovani.

Padre Gaetano da oltre 40 anni è stato Cappellano del Carcere Minorile di Casal del Marmo ed è stato il fondatore nel 1995 di Borgo Amigò (via Boccea 695), la casa famiglia che ospita minori e giovani adulti sottoposti a misure alternative alla detenzione offrendo loro un’alternativa di riscatto. A queste si aggiungono altre opere di bene rivolte ai giovani e alla comunità fra queste il progetto Boomerang a Bastogi o l’apertura del Pastificio Futuro (inaugurato nel 2023) all’interno del Carcere Minorile di Casal del Marmo che offre lavoro ai ragazzi.

“Grazie di tutto”, “prezioso per tutti i nostri ragazzi” sono alcuni dei tanti messaggi dei cittadini a cui si aggiunge anche quello di Sabrina Giuseppetti. La presidente del tredicesimo municipio ricorda così il sacerdote: “Apprendiamo con dolore che Padre Gaetano Greco ci ha lasciati. Padre Gaetano per il nostro territorio ha rappresentato un punto di riferimento forte, una luce di speranza. Un visionario e un sognatore che ha avuto il coraggio di investire sui ragazzi emarginati e disprezzati dalla società. Ha condotto davvero una vita da buon Pastore, alla ricerca della pecorella smarrita per ricondurla sulla retta via. Riposa in pace Padre Gaetano”.