Municipio Aurelio: a Casalotti-Selva Candida un complesso scolastico ecosostenibile

Il Municipio XIII ha stipulato un accordo con la Fondazione Italiana per la Bioarchitettura e l’Antropizzazione Sostenibile dell’Ambiente, per la realizzazione di un complesso scolastico nel lotto ubicato in zona Casalotti-Selva Candida.

Il progetto

Il progetto di realizzazione del complesso scolastico si pone come “progetto-pilota” per successive esperienze progettuali e realizzazioni in chiave ecologica con valenze architettoniche ed urbanistiche, in una visione di biocompatibilità ed ecostenibilità dei materiali. Oltre al complesso, farà parte dei lavori anche un’area destinata alle attività a servizio sia della didattica che della collettività: orti urbani didattici, permacultura,giochi didattici ecologici, food forest.

L’amministrazione intende indirizzare le politiche di gestione del patrimonio immobiliare verso lo sviluppo durevole e sostenibile, attraverso l’utilizzo dei principi propri della Bioarchitettura, cosi come raccomandato dalla Commissione Europea sull’ambiente.

Il commento

Giuseppina Castagnetta Presidente del Municipio afferma che la realizzazione del complesso azzererà il canone di locazione per la Scuola di via Boccea 590 pari a circa €2.300.000 annui, consentendo un notevole risparmio di fondi pubblici”. Inoltre Castagnetta, sottolinea come il progetto "avrà un impatto importante per l’arricchimento qualitativo dell’offerta scolastica per tutto il quadrante ed, in ottica ecosostenibile, un miglioramento della qualità della vita dei residenti” .