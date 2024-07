Addio alla storica profumeria Mimmo Sport di Casalotti

Lo scorso 30 giugno ha chiuso i battenti la storica profumeria Mimmo Sport di via Casalotti 149. Un colpo al cuore per i residenti che dopo oltre 50 anni vedono chiudere il locale gestito da Monica e dalla sua famiglia.

La profumeria di Mimmo Sport vede la luce nel 1974 nella palazzina a due piani di via Casalotti, grazie al padre di Monica famosissimo e celebre barbiere di Casalotti dove è nato e vissuto e dove ha insegnato il mestiere a molti. “Papà si trasferì in quella palazzina che allestì in parte come salone da barbiere e in parte con una piccola parte di profumeria. Poi il reparto profumi prese il sopravvento” – ci racconta Monica che in quel negozio è cresciuta, dove svolgeva i compiti e che per lei significa casa.

La bella storia del locale, che fra le sue offerte aveva anche abbigliamento sportivo, si è conclusa lo scorso giugno. “Tante, troppe difficoltà e affrontarle era diventato davvero arduo” – ci confida Monica si è trovata a gestire da sola il negozio dopo la scomparsa dei genitori. A nemmeno dieci giorni dalla chiusura sono tanti i messaggi degli affezionati che hanno inondato Monica. “Purtroppo è andata così. Ancora non riesco a realizzare che ho chiuso” – commenta la donna – “In molti mi hanno chiesto di aprire da un’altra parte ma al momento non è nei miei piani. Un passo alla volta”.

Un pezzo di storia di Casalotti se ne va via per il dispiacere di molti residenti che in lacrime hanno salutato Monica e il Mimmo Sport.