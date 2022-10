Cede la strada in via Boccea: nessun danno alle fognature

Martedì 11 ottobre 2022 l'asfalto in via Boccea ha ceduto determinando una profonda e pericolosa buca in strada. L'area che vede ogni giorno circolare un gran flusso di veicoli è stata immediatamente delimitata.

La carreggiata è stata ridotta a senso unico e nei giorni successivi sono stati installati dei semafori per migliorare la viabilità. Il cedimento dell'asfalto non ha comportato danni alla fognatura stando a quello che hanno dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici del Municipio Roma XIII Salvatore Petracca e il presidente della commissione lavori pubblici municipale, Tony Mele.

Nella nota congiunta infatti si spiega come sia intervenuta "Acea Ato2 per ispezionare la fognatura e che la video-ispezione non ha evidenziato danni alla fognatura". "Abbiamo sollecitato immediatamente il dipartimento Simu" - si continua a leggere nella nota - "per provvedere allo scavo ed il ripristino del manto stradale".

L'augurio dell'assessore Petracca e del presidente Mele, come quello dei cittadini, è che l'intervento si concluda al più presto.